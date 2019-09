Cómo se hizo ‘¿Qué?’, la colaboración entre La Bien Querida y Diego Ibáñez (Carolina Durante)

"Esta canción habla de cuando te enamoras y contemplas la vida con los ojos de los 20 años, aunque yo siempre la veo así", explica Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972) al ser preguntada sobre su nueva canción ¿Qué?, el primer sencillo del que será su sexto disco, Brujería, que lanzará el próximo 27 de septiembre.

Si de hablar como veinteañeros se trata, Fernández-Villaverde ha decidido contar con uno de los más influyentes de su generación: Diego Ibáñez. El vocalista de Carolina Durante sale de su registro habitual, en una producción liderada por Carlos René (Axolotes Mexicanos), que bebe de una marcada influencia de las bandas británicas New Order y The Cure. A La Bien Querida, el éxito de la banda madrileña no le ha sorprendido: "A Diego le conozco hace mucho, desde que vi su primera actuación, antes de sacar singles. De hecho les envié el vídeo a mi sello y mi mánager para que les fichasen pero no me hicieron caso. Me encajaba perfectamente para esta canción y a él le encantó la idea".

La intérprete vasca se ha inspirando para su próximo largo en un ensayo de Alan Moore, Ángeles fósiles, que compara el acto de escribir con "alquimia, como un acto de invocación". Para Fernández-Villaverde sus canciones son hechizos que ha impreso en el formato físico, con la ayuda de Mario Riviére. "Está claro que ahora la gente lanza singles y no saca físico ni discos. Pero claro, yo soy de otra generación y a mí gusta", afirma con una sonrisa.