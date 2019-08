Una imagen del documental 'Michael Jackson: Chase The Truth'.

El mejor cierre que recuerdo de las fiestas de La Paloma de Madrid fue una noche como la de hoy hace unos cuantos años. Una calle entera de La Latina bailaba el Off The Wallde Michael Jackson. Nada más empezar la espiral de su célebre intro la multitud lanzó un grito de felicidad, alzó los brazos y rompió a danzar. Pocas canciones incitan tanto a dejarse llevar. Hace unos días se han cumplido 40 años del disco homónimo que cambió el curso del pop, pero la efeméride (al contrario de otras más pilladas por los pelos) generó escasos ríos de tinta. Ni la sequía informativa del verano logró levantar el veto sobre un músico cuyo revolucionario talento vive hoy eclipsado por el lado más fangoso de su vida privada.

Varias plataformas (Amazon Prime, iTunes…) han lanzado esta misma semana la réplica a Leaving Neverland, el polémico documental que recogía los terribles testimonios de Wade Robson y James Safechuck sobre su relación de niños con el Rey del Pop y cuya enorme repercusión ha dado la puntilla a la quebrada imagen del artista. Titulado Michael Jackson: Chase The Truth, el nuevo programa pretende abrir el cuadro que ofrecía Leaving Neverland y, a través de nuevos testimonios, presentar a Robson y Safechuck como dos pícaros sedientos de focos y dinero. No hay nada más abyecto que el abuso de menores, y por eso este caso jamás debería ser tratado como un espectáculo. El problema de Leaving Neverland no era lo que denunciaba sino cómo lo hacía, recreándose sin reparos en los detalles sexuales más morbosos. Ahora toca que nos cuenten lo contrario, que Jackson era un santo. Lo único seguro es que esta noche La Latina seguirá bailando.