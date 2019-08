Las charlas con los hijos de los amigos forman parte de esa feliz coexistencia generacional que alientan los días de sol y playa. Este verano, y gracias a la serie Euphoria, una niña de ocho años y una mujer de mediana edad han podido llegar a la misma conclusión: no existe una chica tan guapa como Zendaya. La exestrella infantil (60 millones de seguidores en Instagram) es una vieja conocida para los menores de 20 y un feliz descubrimiento para los demás. En Euphoria,la intérprete de 22 años ha dado un paso de gigante en su carrera adulta interpretando a una adolescente enganchada a las drogas. Con sus impactantes capítulos iniciales, la serie se ha convertido ya en el culebrón de instituto (un género en sí mismo) de los nuevos tiempos.

Entre los aciertos está un casting de nativos digitales, que no solo suman millones de followers en las redes sociales; también se desenvuelven de maravilla ante la cámara de Sam Levinson, director de esta ficción televisiva, nacido en 1985 e hijo de Barry Levinson (Rain Man). Sorprende ver a Barbie Ferreira, modelo XL y activista del body positivity, o a la modelo trans Hunter Schafer construir con tanta veracidad y aplomo a dos personajes complejos nunca vistos antes en televisión. Pero la cámara es caprichosa y ahí no hay rival para Zendaya. Quizá porque ha crecido actuando o porque estamos ante una nueva elegida para la gloria más allá de Instagram, la actriz se adueña de la historia aporreando desesperada la puerta de su camello, vagando sin rumbo y colocada de fiesta en fiesta, enamorada de su amiga Jules o cantando junto a su madre y su hermana Fly Me To The Moon interpretada por Bobby Womack. Desde ya, mi canción del verano.