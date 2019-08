La intensa convivencia que en los últimos años han vivido series y literatura ha generado un puñado de clichés convenientemente difundidos: las series son los nuevos folletines dickensianos, la mejor literatura está en ellas; si hoy viviera, Shakespeare sería showrunner...La balanza del prestigio va camino de igualarse y hoy, cuando las series sustituyen ciertos hábitos de lectura, los editores se temen que los libros nunca recuperen el terreno perdido.

En esa curiosa relación de espejos, los casos de Juego de tronos y El cuento de la criada son ejemplos paradigmáticos del nuevo consumo cultural. Sus autores, George R. R. Martin y Margaret Atwood, han sido en cierto modo víctimas de sus propias invenciones. En el caso de Juego de tronos, con polémico final incluido en la serie, aún no se conoce la última palabra del escritor en la literatura. La continuación de El cuento de la criada la conoceremos en pocas semanas.

Margaret Atwood lanzará el 5 de septiembre en todo el mundo la secuela de su hoy famosa distopía, publicada en 1985 y renacida en tiempos del Me Too. Bajo el título Los testamentos y con un secretismo insólito más propio de Harry Potter, el libro pretende (según palabras de la escritora canadiense) responder a quienes le han preguntado durante estos años por el “funcionamiento interno” de Gilead, ese país ficticio, regido por una teocracia masculina, donde las mujeres viven como esclavas. La productora de la serie —cuya tercera entrega está en emisión— ya ha anunciado una cuarta temporada para 2020. Seguramente Atwood no hubiese retomado su novela de no ser por el espectacular éxito de la serie. Ahora, sus guionistas podrán seguir estirando el chicle a partir de la, de momento, última palabra de la autora.