Rototom Sunsplash 2019: Kit imprescindible para el festival

Quien ya haya pisado en alguna ocasión el territorio reggae del festival Rototom Sunsplash –que leva anclas en Benicàssim (Castellón), del 16 al 22 de agosto- sabrá que hay un puñado de hábitos, rincones y actividades imprescindibles para vivir a fondo esta experiencia festivalera. Quien lo descubra este verano, quizás no tarde en interiorizar ese kit de ‘cosas que hay que hacer sí o sí en Rototom Sunsplash’. Como degustar una injera etíope, un buen plato de pescado braseado en el restaurante jamaicano o una pizza de los Elfos sobre el césped mientras el Main Stage retoma su actividad. O marcarse una sesión de dancehall en el Solé (el chiringuito del certamen en la castellonense playa del Gurugú) o de baile africano en otra de las áreas del recinto: African Village. O hacer ruta por los siete escenarios y las más de 100 propuestas musicales que hilan esta edición (con Ziggy Marley, Chronixx, Busy Signal o Marcia Griffiths entre los platos fuertes). O usar la panorámica que el box de Radio Rototom ofrece del Main Stage para hacerse el mejor selfie; ‘leonizarse’ (el león es el icono del festival) en toda regla a golpe de camiseta o tatuaje; y, por qué no: echarse una siesta en la codiciada zona de hamacas o sumarse al desfile intergeneracional que cada tarde, con la puesta de sol, anuncia el inicio de los conciertos. La transición entre un festival que vibra de día, y también de noche.

El Rototom Sunsplash pone en marcha la maquinaria de su 26ª edición. La décima consecutiva que celebra en España tras su traslado desde Italia en el verano de 2010. El lema de este año: Stand up for Earth, potencia la ya de por sí consolidada filosofía sostenible del certamen y activa toda una experiencia inclusiva para disfrutar con amigos o en familia. Aquí van unos cuantos argumentos, y consejos, para construir una aventura Rototom de diez, en boca de quienes ya lo conocen.

La llegada: ¿qué meter en la mochila?

Clave llevar prendas cómodas y frescas; ese indispensable pareo multiusos; cobertura para la cabeza; gafas de sol; bikini y bañador; y zapato cómodo y con sujeción, sobre todo para los conciertos. Necesaria también una cantimplora o vaso reutilizable: el festival elimina las botellas de plástico, pero refuerza los puntos de agua donde se puede recargar a un precio asequible.

El público del Rototom disfrutando de una de los muchos conciertos de la cita. ÁNGEL SÁNCHEZ

Taquillas

El Sunsplash abrirá taquillas 24 horas antes. Desde el 15 de agosto a las 12.00 hasta fin de festival, en horario ininterrumpido.

Si acampas en el “pequeño pueblo libre del Rototom”

Toni Mateu, de Valencia y asiduo al festival desde hace seis ediciones, lo tiene claro: “En la acampada no te puede faltar hielo, cerveza fría, antimosquitos y muchas latas de conservas”, señala a EL PAÍS entre risas. Un paquete básico al que se pueden añadir la tienda de campaña (si no se opta por la caravana o el glamping); esterilla o colchón hinchable; utensilios de cocina y una nevera portátil. También un carrito con ruedas para trasladar el equipaje y una lona para ampliar un poco más la superficie de sombra que ya aportan los más de 500 árboles plantados en los últimos años. La acampada del Rototom Sunsplash dispone de cocinas comunitarias, market, venta de hielo, consignas y puntos de carga móvil. “El camping es familia, libertad, amor, calor, frescura, fiesta… Es un pequeño pueblo libre. Se da un ambiente de solidaridad que no se da en otros festivales”, indica Mateu.

Asistentes al Rototom trasladan su equipaje en un carrito. ANGEL SÁNCHEZ

100 conciertos. Siete escenarios

Del Main Stage al Lion Stage, pasando por African Stage, el escenario Jumping, Caribbean Uptempo y otros dos clásicos del festival: Dub Academy y la Dancehall. Siete plataformas musicales con las que el certamen cabalgará desde el reggae, el dancehall o el dub, a la música de raíces negras, los ritmos más profundos del Caribe (con los sonidos del 2 tone, el ska o la cumbia a la cabeza), pasando por las sesiones de dj a ritmo de afrobeat y coupé-décalé.

Un cartel planetario con peso femenino y shows especiales

Artistas de 23 países (Jamaica, Panamá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, Holanda, Francia, Angola o Ghana, entre otros) nutren el cartel del Rototom Sunsplash 2019. El festival recibirá a exponentes jamaicanos como el ganador del Grammy e hijo de Bob, Ziggy Marley; el heredero de la cultura reggae del siglo XXI, Chronixx; el creativo DJ de dancehall Busy Signal; la voz profunda de Bushman; la primera familia del reggae moderno: Morgan Heritage; o el temperamental vocalista rasta Anthony B, sin olvidar a la veterana banda Israel Vibration y Kenyatta Hill representando a Culture.

El cartel 2019 se abre también a leyendas del reggae celebrando aniversarios, como el 50 cumpleaños del grupo rastafari The Abyssinians, los 45 años de la banda de reggae progresivo Third World o las cuatro décadas en la música de la formación de ska Selecter y los profetas rastas Misty in Roots. El crisol musical del Rototom hará disfrutar al público de la riqueza del empoderamiento femenino con la versátil vocalista rasta Queen Ifrica; la primera dama del reggae, Marcia Griffiths; la cantautora jamaicana Jah 9 o las voces aterciopeladas de Lila Ike y Sevana, bajo la producción de Protoje. Y más: esta edición presenciará el regreso de bandas sonoras de clásicos cinematográficos del reggae (Rockers y Babylon); sumará otros referentes planetarios como los californianos Slightly Stoopid o el colectivo de hip hop francés L’Entourloop y bailará junto a los artistas internacionales que visitarán las áreas sound system.

Macaco en su actuación durante la pasada edición del Rototom. ÁNGEL SÁNCHEZ

Reggae patrio

2019 marca los diez años del Rototom en España y para honrar esta fecha y celebrar el crecimiento del reggae español, Green Valley regresa a Benicàssim con un concierto junto a invitados especiales para clausurar la edición Stand up for Earth el 22 de agosto. También representando al reggae patrio subirá al Main Stage la fusión de reggae, rumba y funk del barcelonés Macaco; el dúo navarro Iseo and Dodosound junto a los Mousehunters; y el trío harmónico de Madrid Emeterians. Se une el proyecto en femenino Women Soldier, una exhibición poderosa de la amplia gama de expresiones artísticas femeninas en el ámbito del reggae y el dub bajo la producción de Chalart58.

Ruta musical personalizada, by Wadub Kibir Sound System

Ángel de la Mata, cordobés, es uno de los vértices Wadub Kibir Sound System. Asiduo al Rototom Sunsplash, acerca a EL PAÍS su apuesta personal musical. “Con lo que me quedo del Main Stage es con la oportunidad de ver a muchos grupos que es probable que no volvamos a ver; hay muchos aniversarios de bandas que han hecho mucho por la difusión de la música jamaicana”, dice de la Mata, que destaca los shows especiales de Rockers y Babylon. También la puesta en escena de los franceses L’Entourloop, “que beben de influencias soul y hip hop de la vieja escuela, que al mezclarlas con el reggae dan un remix súper fresco y personal. Tengo muchísimas ganas de verlos”, dice. O el concierto especial de Green Valley & Friends por los diez años del festival en España. Sobre el Lion Stage, apostilla, “hay manteca de la buena”. Y cita a Eva Lazarus “con ese sonido UK tan suyo”, o a Gentleman’s Dub Club, también desde Reino Unido, y el show de Mad Professor. “El cartel de este año es una prueba de que la escena británica está dando mucha caña; se nota que el canal de acceso de la música del Caribe que suponían las islas sigue muy presente”. Y como “apasionado del dub”, Ángel recomienda no perderse nada de lo que va a pasar en la Dub Academy. “Estoy expectante, es una oportunidad única”, concluye.

Territorio ‘cashless’

Este año se estrena el sistema ‘cashless’. Todos los pagos que se realicen dentro del festival podrán hacerse únicamente con la pulsera de acceso, que actuará como una tarjeta de crédito. Dentro del recinto habrá tres puntos de recarga (en efectivo o con tarjeta y atendidos por personal físico) y en la acampada otros dos. Además, habrá seis quioscos automáticos repartidos en el recinto en los que solo podrá hacerse la recarga con tarjeta. El público podrá recuperar el dinero restante de su pulsera en la caja de salida o a través de la web del festival. No hay cajeros en el recinto. Tampoco máquinas de tabaco.

Meeting point y trucos para ‘influencers’

La estatua de Bob Marley o el símbolo gigante de la paz son dos buenas referencias para una quedada entre amigos dentro del recinto. El box de Radio Rototom ofrece una de las mejores panorámicas del Main Stage. Para los atardeceres, una buena opción para triunfar en redes sociales es fusionar el colorista escenario del African Village o las obras en construcción de la Social Art Gallery con la luz del sol despidiéndose.

Vivir el festival en familia

El Rototom Sunsplash evidencia que es posible vivir toda una experiencia vacacional familiar al cobijo de un gran festival. La oferta de actividades culturales para el público ‘menudo’ en Magicomundo, Rototom Circus o Mercado Artesano, unidas a las comodidades del recinto –con aforo limitado para evitar masificaciones- y la acampada –que dispone de parcelas familiares en el área más sombreada del camping-, invitan a sumergirse cada verano, en familia, en el territorio reggae del Rototom. Este año el festival hace además un guiño especial al público adolescente y crea un área exclusiva para él: Teen Yard, con tres horas diarias de actividades.

El público del Rototom disfrutando en familia de una de las propuestas extramusicales del festival. ÁNGEL SÁNCHEZ

Conciencia ‘verde’ para cuidar al planeta

La eliminación total del plástico se une a otras propuestas novedosas como las zonas de trueque para reducir residuos o una campaña de donación de alimentos contra el desperdicio de comida. Charlas, talleres de materiales reciclados, cine con mensaje y actividades eco en familia amplían las herramientas al alcance de todos, y todas, para hacer de éste, otro mundo posible.

Mucho que hacer entre concierto y concierto

El recinto acerca 40 propuestas gastronómicas para enriquecer paladares. Cocina japonesa y tailandesa, platos senegaleses y de fusión etíope y marfileña o repostería del Magreb; junto a deliciosas propuestas de Perú, Colombia y Argentina; arroces y otros bocados tradicionales valencianos y platos veganos y vegetarianos, llenan el menú este año. La novedad ‘gastro’ se llama Pura Vida, un espacio dedicado a bebidas alternativas. Entre concierto y concierto y bocado y bocado, un buen plan pasa por adentrarse en la Reggae University y explorar a través de sus proyecciones y debates el legado y el futuro del género musical jamaicano por excelencia; o por dar una vuelta por el mercadillo, que reúne decenas de puestos con bisutería artesanal, cosméticos, artículos textiles de tejido ecológico y estilos diversos -del urbano al rastafari-, etc. También por atreverse con alguna sesión de yoga o con los talleres de canto y expresión corporal en Pachamama. Y quienes prefieran la playa, pueden darlo todo en las clases de dancehall del Solé Rototom Beach, el chiringuito oficial del festival en el Gurugú.

Varios asistentes disfrutan de la actividades del Rototom. ÁNGEL SÁNCHEZ

Un festival inclusivo

El festival ofrece entradas gratuitas para menores de 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad superior al 65%, junto a un acompañante. Cuenta además con instalaciones adaptadas. Las personas empadronadas en Benicàssim tienen 50% de descuento en los tickets, y aquellas en situación de desempleo podrán acceder al recinto el 20 de agosto por 5 euros.

Los más pequeños disfrutando de las actividades infantiles del Rototom. ÁNGEL SÁNCHEZ

Respect Point

Garantizar el acceso al ocio seguro para todas las personas y un festival libre de comportamientos y agresiones sexistas, racistas o de LGTBifobia es el objetivo del Respect Point, que se instalará junto a la carpa del Foro Social del 16 al 22 de agosto entre las 19.00 y las 6.00 horas.