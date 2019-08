Desde que las plataformas y los canales de pago se asentaron en la televisión, el verano ya no es temporada baja de series. Desciende el número total de estrenos, sí, pero ya casi no queda tiempo para eso tan típico de estas fechas de retomar ficciones que habían quedado aparcadas. Este verano ha habido regresos muy sonados, como la tercera temporada de Stranger Things, los nuevos capítulos de La casa de papel, Big Little Lies, El cuento de la criada, Paquita Salas o las despedidas de Orange Is the New Black y Jane the Virgin. Pero también, como ocurre todos los veranos, otros títulos más minoritarios, o que no habían recibido tanta atención, han dado la sorpresa por diferentes motivos. Estas han sido algunas de las series tapadas del verano 2019.