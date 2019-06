Candela Peña: “Quería ser una jueza con vestido estrecho, teta marcona y barriga”

En una carrera no sin sus parones, la actriz Candela Peña (Barcelona, 1973) ha conseguido tres Goyas, estar en una película ganadora del Oscar (Todo sobre mi madre), aparecer en no pocos éxitos de nuestro cine (Te doy mis ojos, Princesas) y, ahora, ser la primera mujer protagonista de una gran serie del principal productor español, Movistar +: Hierro se estrena esta semana en la plataforma y en ella, interpreta a una juez -con hijo y sin pareja- que es destinada a la isla del Hierro, en Canarias, como castigo.

P. ¿Qué responsabilidad siente por ser la primera mujer protagonista de una gran producción televisiva española?

R. Yo quería construir una mujer que cuando llegase al poder no se masculinizase. Quería ser una jueza con vestido estrecho, teta marcona y barriga. A ver, es una mujer que le cuesta hasta echar un polvo porque tener un hijo ahí es un repelente para los tíos alucinante. Pero por encima de mi cadáver iba a hacer una mujer macho.

P. ¿No le tentó limar las aristas del personaje para que fuese más accesible para el gran público, ya que era la primera mujer?

R. No. No. No. No. En absoluto. Eso es una manera de acallar.

P. ¿Qué otras formas de acallar ha visto?

R. Si yo tuviera otro canon otro físico, siendo la primera mujer protagonista de una serie de Movistar +, sería portada en muchas revistas femeninas ahí en quioscos. Y las dirigen mujeres. Pues que no hablen de las mujeres del futuro porque no se responsabilizan por ellas. Las niñas que compran esa revista tienen que saber que son la hostia, estén el canon en el que estén. Y lo que tienen que hacer es alimentar su corazón y su mente. Y ser listas y valorarse y respetarse. Y no que nos inventemos palabras como empoderamiento.

P. ¿Nota algún tipo de presión para mantener o mejorar su cuerpo?

R. Llega de manera indirecta. Pero no por la industria, que me importa un huevo. Me llegan por mí. Pero no quiero estofarme (por muscularse), porque luego estás más pesada, y tienes mucho que currar, que son 12 horas de rodaje.

P. Ha habido épocas en las que ha sido difícil verla en pantallas.

R. Yo he trabajado poco pero me han cundido. Isabel Coixet que me dijo: “Candela, es mejor hacer una mala película que no hacer películas”. Y dije, hostia, es verdad, qué inteligente. Y luego otra gran amiga, Carmen Maura, me dijo: “Candela Peña, de las malas películas no se acuerda nadie. Tú haz, haz, haz". Si al final, lo que te llevas no es tanto la serie, si gusta o no gusta. Es la experiencia. Meryl Streep y Antonio Banderas seguro que han estrenado grandes películas que no tienen nada que ver con sus experiencias vitales.

P. ¿A este proyecto le ha cogido un cariño especial?

R. ¿Sabes la serie Vota a Juan? Dices que es la serie de Javier Cámara, no que es la serie de Javier Cámara, María Pujalte o María Peña, que están estupendas. No, es la de Javier. Pues esta es la serie de Candela Peña. Que a Darío Grandinetti (su compañero) lo amo y es el mejor compañero, pero coño, ha llegado el momento y lo voy a reivindicar y pelear.

P. ¿Incluso en el rodaje se sentía así?

R. Se rodó en El Hierro y para mí las Canarias tienen algo mágico. Hace diez años rodé una cosa ahí y yo sabía que empezaba una etapa muy horrible, que lo fue, la peor de mi vida. Y ahora, estando en el Hierro, cuatro meses, vi que empezaba otra espectacular. Y ahora va todo a mejor, a bien, a maravilla. Estoy contentísima por lo que puedo decir.

P. ¿Qué pasó esa época?

R. Cuando eres pequeño tú piensas que todo es maravilla pero luego llega un momento en que la gente enferma, muere, otros nacen. Ostrás. De repente alrededor tuyo la gente puede enfermar. Haber un cáncer. Morir. Incluso pueden nacer dentro de tu cuerpo. La vida, yo qué sé. Pasa.