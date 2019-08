Las 10 series más destacadas de agosto

Gracias a las plataformas de televisión en streaming y los canales de pago, el verano ya no es temporada baja de series. El fluir de estrenos de historias por capítulos se mantiene, y la prueba es un mes de agosto con una interesante oferta de estrenos y regresos. Desde las aventuras de unas adolescentes en la convulsa Irlanda del Norte de los años noventa hasta las puñaladas entre miembros de una familia de ricos neoyorquinos no muy bien avenidos pasando por las investigaciones de unos agentes del FBI que intentan comprender la mente de los asesinos en serie o una historia de fantasía con criaturas mitológicas en un mundo victoriano. De las series que se estrenan en España en agosto (y que puedes consultar en nuestro calendario), recomendamos dar una oportunidad a esta selección.

Derry Girls

El contraste entre las vivencias propias de la adolescencia y una Irlanda del Norte en la que los atentados y la vigilancia policial extrema son el pan nuestro de cada día centra esta comedia británica que regresa con su segunda temporada. Su descarado y salvaje sentido del humor choca contra la realidad social, política y religiosa en la que crecen las cuatro amigas y el primo inglés de una de ellas que protagonizan esta historia aderezada por una selección musical que transporta automáticamente a aquella época con las melodías de The Cranberries, The Corrs o Take That. Las andanzas de Erin y compañía tanto en su colegio religioso como en su tiempo de ocio están narradas en capítulos de menos de media hora que se devoran.

¿Dónde y cuándo verla? Los seis episodios de la segunda temporada están disponibles en Netflix desde el viernes 2.

GLOW

Tras probar suerte con un programa de televisión de lucha libre femenina (que existió en la realidad en los años ochenta), las protagonistas de esta historia ponen ahora rumbo a Las Vegas para llevar allí su espectáculo. El traslado lejos de sus familias complica la vida personal de algunas de ellas. Más allá de la nostalgia ochentera, la laca y las mallas, GLOW destaca por su bien dosificada combinación de comedia y drama y un reparto sólido que interpreta a mujeres variopintas unidas por la lucha dentro del cuadrilátero y en su día a día. En la nueva temporada, Geena Davis se suma a Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron al frente del reparto.

¿Dónde y cuándo verla? Los 10 capítulos de la tercera temporada estarán disponibles el día 9 en Netflix.

Succession

En la familia Roy, propietaria de uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo, vuelan los cuchillos. El proceso de sucesión de la empresa sacó a relucir lo peor de cada uno de sus miembros en la primera temporada de este drama de HBO nominado al Emmy. Los nuevos capítulos retoman la historia en el punto en el que se quedó después de que uno de los hijos de Logan Roy echara un pulso a su padre con escaso éxito. Esta sátira sobre el mundo del poder y de las relaciones familiares está poblada de personajes odiosos que ahora tratan de mantener el control de su imperio mientras surgen amenazas del pasado. El resultado es un drama adictivo con altas dosis de humor y guiones brillantes firmados por el británico Jesse Armstrong (The Thick of It, In the Loop).

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena el primer capítulo de la segunda temporada el lunes 12.

Home Ground

Una de las mejores representantes de la reciente explosión de la producción televisiva noruega es esta historia centrada en una mujer que entrena a un equipo masculino de fútbol recién ascendido a Primera División, una decisión histórica pero que también le supondrán bastantes problemas. La serie, estrenada en Noruega en 2018 y que ya cuenta con una segunda temporada, muestra las dificultades con las que se encuentra la protagonista en un mundo tradicionalmente masculino que la obliga a demostrar una y otra vez su valía. Además, la producción cuenta con el exjugador John Carew (quien ganó dos ligas con el Valencia) que interpreta a un futbolista que afronta el final de su carrera.

¿Dónde y cuándo verla? Filmin estrena la primera temporada el martes 13.

Mindhunter

Regresa la aplaudida ficción basada en la historia de unos agentes del FBI pioneros en la utilización de técnicas de estudio psicológico de asesinos en serie con el objetivo de entenderles mejor para lograr así atrapar antes a los criminales. Porque aquí, más que quién lo hizo, interesa por qué lo hizo. La trama se centra ahora en la investigación de los asesinatos de Atlanta que tuvieron lugar entre 1979 y 1981, cuando aparecieron muertos varios menores de edad. Además, otros asesinos en serie famosos como Charles Manson o Dennis Rader tendrán protagonismo en esta tanda de capítulos que vuelve a tener al director David Fincher detrás de las cámaras de dos de sus ocho episodios.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada se estrena el viernes 16 en Netflix.

Los Gemstone

La nueva creación de Danny McBride (De culo y cuesta abajo, Vice Principals) mezcla comedia y thriller en una historia protagonizada por una familia de telepredicadores millonarios y sin ningún tipo de pudor a la hora de usar todo tipo de artimañas para aprovechar el tirón de la religión. John Goodman interpreta al patriarca mientras que Adam Devine, Edi Patterson y el propio McBride son los hijos que siguen los pasos de su padre, dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer su avaricia, siempre, eso sí, en nombre de Jesucristo, y mientras hacen frente a chantajes y enfrentamientos varios con otras familias de predicadores. Una sátira mordaz con unos personajes excesivos que reúnen todas las peores cualidades imaginables.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena el primer capítulo el lunes 19.

Por trece razones

Después de que las críticas por la crudeza con la que se mostraba el suicidio de la protagonista en la primera temporada llevara a Netflix a editar esas escenas suavizándolas, la serie afronta una nueva etapa. En sus nuevos capítulos, este drama adolescente parece dispuesto a dejar atrás el suicidio de Hannah Baker que centró las dos primeras entregas para encarar una nueva muerte dentro del grupo de jóvenes protagonistas. La serie llega algo desgastada a su tercera temporada después de que el éxito de la primera entrega llevara a una segunda que se adentró, sin mucho éxito según parte de la crítica, en el juicio posterior a la muerte de Hannah. Queda por ver si ha logrado reciclarse para aguantar en forma las dos temporadas que tiene por delante hasta que termine con su ya confirmada cuarta entrega.

¿Dónde y cuándo verla? La tercera temporada se estrena el viernes 23 en Netflix.

The Affair

El desgaste también ha hecho mella, y con fuerza, en esta serie que arrancó contando las consecuencias de una infidelidad desde los puntos de vista de los dos implicados, con un interesante juego de perspectivas que permitía ver las diferencias entre las dos versiones mientras se desentrañaba un crimen sin resolver. Las siguientes entregas aumentaron el número de puntos de vista para dar cabida a las parejas de los implicados. La quinta temporada será la última de la serie, que llega sin dos de los cuatro actores centrales, Ruth Wilson y Joshua Jackson. Se suma al reparto, sin embargo, Anna Paquin para dar vida a la hija, ya adulta, de Alison y Cole que intenta descubrir qué le sucedió a su madre. Solo para quienes hayan llegado hasta aquí y aún tengan algo de curiosidad por conocer cómo acaba la historia. El resto, si están a tiempo, mejor que abandonen tras la segunda temporada.

¿Dónde y cuándo verla? La última temporada, compuesta por 11 episodios, arranca en Movistar Series el 26 de agosto.

Cristal oscuro

Netflix vuelve a apuntarse a la nostalgia con esta precuela en forma de serie de 10 capítulos de la película de mismo título creada por Jim Henson (autor de los muppets) y Frank Oz y que se estrenó en España en 1983. Aquel fue el primer largo realizado exclusivamente con marionetas y escenarios móviles, y ahora ese mundo de fantasía revive con la intención de captar al público del siglo XXI. La historia de la serie está ambientada en el ficticio planeta Thra cuando los tres protagonistas descubren un secreto y emprenden un viaje para salvar su mundo.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena sus 10 capítulos el viernes 30 de agosto.

Carnival Row

Más fantasía para despedir el mes, pero en este caso con una ambientación oscura y victoriana. Orlando Bloom y Cara Delevigne son los protagonistas de este drama ambientado en un mundo lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por el hombre. Estos seres luchan por coexistir con los humanos a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad. En ese mundo, un detective humano y un hada refugiada viven una historia de amor prohibido. Es uno de los platos fuertes de Amazon Prime Video para los próximos meses, con una potente apuesta estética y visual con la combinación del estilo victoriano y las criaturas fantásticas.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho capítulos de su primera temporada se estrenan el día 30 en Amazon Prime Video.