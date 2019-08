Todo lo que no sabías sobre la canción que destronó a ‘Despacito’

En vídeo, las claves del éxito de 'Old Town Road'.

Ha hecho falta que se unan dos estilos de música aparentemente incompatibles, un joven rapero y el progenitor de una de las grandes estrellas del panorama pop mundial y cómo no, una letra más sencilla que el mecanismo de un chupete, para quitarle un récord a todo un fenómeno como la canción Despacito. Old Town Road, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, se ha convertido en la canción que más semanas ha aguantado en lo mas alto de la lista Hot 100 de la revista Billboard con 17 semanas, superando las 16 del One Sweet Day, de Mariah Carey y Boyz II Men's y al éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

La historia de este éxito refleja algunos de los elementos más marcados de la industria de nuestros días como el poder del sampleo y de la autoproducción, la constante mezcla de estilos musicales y la importancia del boca a boca en las redes sociales y las plataformas digitales. Si hace unos años nos volvíamos locos con Facebook, MySpace o Twitter, ahora el oro está en Instagram, Sound Cloud o Tik Tok. Si pestañeas te lo pierdes.