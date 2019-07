Cuando, en el curso de un solo año, un mismo director estrena dos películas –una de ellas, ambiciosa adaptación literaria presentada en la sección oficial de un festival internacional; la otra, el remake americano de uno de sus trabajos precedentes-, la inercia podría llevar a interpretar el doblete como una clara manera de separar lo personal de lo alimenticio. Y la misma inercia llevaría a considerar, antes de ver las películas, que la excelencia ha caído del lado del prestigio y el oficio del lado del recalentado estratégico para penetrar en otro mercado. El noruego Hans Petter Molan ha dirigido este año Out Stealing Horses, presentada en la Berlinale, adaptación de unan novela de Per Petteson que en ningún momento consigue liberarse de pomposidad en su empeño de capturar todo el peso de una vida (y todos los traumas de una historia nacional), y Venganza bajo cero, imaginativo y sólido remake en lengua inglesa de su propio Uno tras otro (In Order of Disappearance)(2014). Stellan Skarsgård, protagonista de ese thriller de venganza, es ahora el protagonista de Out Stealing Horses y Liam Neeson hereda su papel cargando con todo el peso de su reciente reformulación como icónico vengador civil.

VENGANZA BAJO CERO Dirección: Hans Petter Moland. Intérpretes: Liam Neeson, Laura Dern, Michael Eklund, Bradley Stryker. Género: thriller. Estados Unidos, 2019 Duración: 119 minutos.

En Venganza bajo cero, Neeson es un lacónico y taciturno quitanieves que decide ir eliminando sistemáticamente a los responsables de la muerte de su hijo. El concepto de bodycount (el número de sucesivas muertes en un thriller o una película de terror) inspira el gag recurrente de ir ofreciendo una lápida/intertítulo por baja, subrayando que este trabajo se concibe a sí mismo como comedia negra. El cuidado en la descripción de figuras secundarias y el modo en que el cambio de entorno modifica el relato –aquí con sustancial participación de una mafia nativo americana- suma enteros en una propuesta felizmente carismática.