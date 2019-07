Vive el concierto de Vetusta Morla en el FIB a través de EL PAÍS

Desde que Vetusta Morla lanzó su álbum debut en 2008, Un día en el mundo, el grupo se ha convertido en un referente internacional del indie y el rock. Dos discos de platino, tres de oro y tres nominaciones a los Latin Grammy 2018 ejemplifican su ascenso, gracias en buena parte a sus contundentes directos, forjados desde el anonimato de los pequeños clubes. Este domingo se suben al escenario como cabeza de cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) para presentar “al completo y de manera muy especial” aquel primer trabajo de estudio. EL PAÍS retransmitirá el concierto en directo, así como el de los artistas que pasarán de viernes a domingo por el festival castellonense.

El FIB celebra su 25 cumpleaños con la banda madrileña, Lana del Rey, Kings of Leon (estos dos últimos como única oportunidad para verlos en España) y Fat boy Slim como referentes de su programación, pero también con reclamos como Franz Ferdinand, The 1975, Jess Glynne, Gorgon City, Action Bronson o Belako. Un juego de estilos y generaciones que pretende contentar a un público muy heterogéneo. El año pasado la cita cerró con la cifra de 168.000 asistentes, un pequeño traspiés si se compara con los datos de la anterior edición: 177.000.

EL PAÍS se desplaza hasta el festival para retransmitir las noches del viernes al domingo al completo. A través de su canal de Youtube se podrán seguir todos los conciertos. Este viernes el cartel incluye a The Big Moon poco antes de las ocho de la tarde. Le seguirán Superorganism, Gerry Cinamon, La MODA y Lana del Rey, entre otros.

El sábado la cita es con Kokoshca pasadas las siete y media de la tarde y continuará con You Me At Six, Belako y Kings of Leon.

El domingo, sobre las diez y cuarto actúa George Ezra. Más tarde serán Ezra Furman, Franz Ferdinand y Vetusta Morla.