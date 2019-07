Paul McCartney escribirá el musical de ‘Qué bello es vivir’

Después de experimentar con varios formatos musicales, colaborar con artistas que van desde Neil Young hasta el rapero Kanye West y hasta aparecer en la saga cinematográfica Piratas del Caribe, el exbeatle Paul McCartney afronta un nuevo reto: escribir un musical. A los 77 años, el cantante será el responsable de adaptar por primera vez al teatro musical Qué bello es vivir, la célebre película de Frank Capra estrenada en 1946.

El proyecto se estrenará a finales de 2020, según informa The Guardian, y en él trabajarán juntos McCartney, que se encargará de componer la música y las letras de las canciones, y el guionista de Billy Elliot, Lee Hall, que ayudará al cantante de Liverpool con la elaboración de las letras y desarrollará el libreto del musical. En el proyecto participa, además, Bill Kenwright, productor teatral británico conocido en Reino Unido por obras como Blood Brothers o Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. El propio Kenwright compró los derechos de Qué bello es vivir y le ofreció a McCartney participar en la adaptación hace tres años. Era la segunda vez que trataba de adaptar la película: ya intentó comprar los derechos al propio Frank Capra pero el director rechazó por carta la propuesta.

El exmiembro de Los Beatles ha descrito Qué bello es vivir como "una historia universal" con la que todo el mundo se puede identificar. En la película dirigida por Capra, James Stewart es un hombre que se plantea el suicidio durante el día de Nochebuena tras ser acusado de estafar a los clientes de un banco en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Un ángel de la guardia desciende del cielo y le muestra cómo habría vivido su entorno sin las buenas acciones que realizó a lo largo de su vida.

Sobre Qué bello es vivir, Lee Hall ha dicho que "lo tiene absolutamente todo: comedia, empatía y una vitalidad que emociona a los espectadores generación tras generación. Llevar la película al teatro con Paul McCartney es algo inimaginable, me siento como si un ángel estuviera cuidando de mí". Kenwright, propietario de los derechos de la obra, ha alabado también la colaboración del músico de Liverpool y ha subrayado "el talento único que posee para la melodía y la composición".

Si bien el músico sigue actuando en giras en las que interpreta canciones compuestas por él mismo y temas de Los Beatles, su último álbum, Egypt Station, alcanzó el número uno en Estados Unidos. El inglés tampoco rechaza colaboraciones con otros artistas: actuó en un concierto con los miembros restantes de Nirvana en 2012 y más tarde, en 2014, puso voz a la banda sonora del videojuego Destiny,entre otros proyectos. A lo largo de su trayectoria, además, ha participado en películas musicales como Help! (1965) o A Hard Day´s Night (1964), junto con los otros miembros de Los Beatles. Precisamente durante este mes de julio se ha estrenado en cines la película Yesterday, en la que después de un apagón de 12 segundos en toda la Tierra, al retornar a la normalidad, la gente ha borrado de su memoria que existió un grupo llamado The Beatles.