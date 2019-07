“Enclave de Agua necesitaba un proyecto para África”

Los festivales son algo más que un negocio, o al menos eso demuestran algunas de las iniciativas que desarrollan estas citas musicales de moda. Detrás de presupuestos millonarios y de precios desorbitados, algunos de estos eventos han aprendido a utilizar su fuerza para ayudar a los que más lo necesitan a través de las ONG y de diferentes proyectos solidarios. Este es el caso de Enclave de Agua, el festival de Soria que cada año reúne a 40.000 personas, y que lleva cuatro años trabajando con Amref Salud África, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018. Su colaboración ha logrado llevar un bien tan accesible en el primer mundo, como es el agua, al continente africano: “para nosotros esto solo es un pequeño gesto, este es un evento gratuito pero donamos las aportaciones que hacen los particulares y todo lo que recaudamos con la venta de merchandising”, comenta Víctor Frutos, director del festival.

Enclave de Agua celebra su decimosegunda edición a orillas del Duero del 25 al 27 de julio, y el responsable artístico de esta cita con la música afroamericana, Frutos, se moja para admitir que el festival necesitaba y quería un proyecto para África: “es un continente que nos ha dado más de lo le hemos devuelto. Los antiguos esclavos se encargaron de expandir por América la música que hoy vemos en nuestros escenarios. Todo empezó allí". Esta es una de las muchas razones por la que contactaron con Amref, para llevar agua al continente africano y a la gente que tiene que caminar durante horas para conseguirla: “hemos logrado poner un depósito en una escuela infantil, ahora, nuestro reto es poder construir un pozo y ampliar nuestra acción a más lugares, tenemos mucha ilusión por conseguir más fondos”.

El sueño: recaudar más y destinar todo a proyectos en los que se posibilite el acceso a agua potable, segura para la salud y que se haga de manera sostenible, destinándose esta para para el consumo doméstico e higiénico. Este proyecto emplea a gente local —normalmente mujeres— para que vigilen las instalaciones, las mantengan limpias y funcionales y gestionen el dinero obtenido en la propia reinversión de las instalaciones. En palabras de Silvia Frías Nebra, Directora General de Amref Salud África, el agua es un derecho humano, es vida y es salud: "garantizando el acceso a agua limpia para todas las comunidades favorecemos la educación de las niñas y la disminución de la mortalidad infantil. Celebremos el derecho al agua con una combinación ganadora: la unión entre cultura y solidaridad".

Lo cierto es que este festival ubicado en plena naturaleza recibe a asistentes de diferentes lugares del mundo —hay una familia que viene desde Israel todos los años— y deja un impacto de más de 2 millones de euros en Soria, una realidad que para Frutos tiene un responsable principal: “esto noe es música a granel, aquí todo es posible gracias a la colaboración del ayuntamiento, sobre por parte del concejal de cultura, que ha apostado mucho por nosotros. Sabemos que esto no es lo habitual porque la cultura suele estar controlada por personas que saben poco de cultura”. En este sentido, Frutos ha pedido a los políticos más sensibilidad para las propuestas culturales sean más accesibles. En su argumentario sobre las bondades de Enclave de Agua, ha comparado así a los macrofestivales con las pequeñas pero arriesgadas apuestas musicales que hay por España: "hay gente que va al hipermercado y compra una botella de aceite de 50 litros, pero hay quien prefiere hacer la compra en la sección gourmet del ultramarinos de abajo".

El compromiso de los festivales

Enclave de Agua es solo uno de los muchos proyectos musicales con fines solidarios o que simplemente buscan remover conciencias. Uno de los grandes, el Primavera Sound de Barcelona, lidera una importante causa medioambiental que está certificada por A Greener Festival. A lo largo del año lleva a cabo diversas acciones para minimizar el impacto que generan sus actividades, siendo la celebración del festival el punto culmen de toda la planificación. Por su repercusión en el resultado final, cabe destacar la recogida selectiva de residuos, el cálculo y compensación de las emisiones de CO2, el uso de materiales sostenibles o su alianza con Greenpeace. Otro festival que mira al Mediterráneo y ayuda a quines pierden la vida en él es el Rototom Sunsplash, este festival de reggae apoya con 43.000 euros los proyectos de seis entidades sociales, dos de ellas de rescate humanitario. Con ellos respaldará los proyectos que desarrollan en diferentes puntos del planeta.

Otro importante festival del circuito español es el Sonorama Ribera de Aranda de Duero, que junto a Acción Contra el Hambre ha creado un proyecto donde el agua vuelve a ser el motor principal: "hoy, una de cada nueve personas no tiene acceso a agua potable y, una de cada tres personas no tiene acceso a un baño. Podemos cambiar esto, trabajemos juntos para hacer que el poder del agua sea para todos". Así reza el manifiesto de ambas entiedades donde defienden la necesidad de mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento que mejore la salud de las mujeres, los niños y las familias en el mundo. Para lograrlo, el Sonorama pide a su público que done la cantidad que considere. Y para hacerlo más práctico, la cita musical explica que se puede conseguir con determinadas cantidades: "con 10 euros distribuyes pastillas potabilizadoras para que un niño disfrute de agua potable durante seis meses".

Precisamente Acción Contra el Hambre colabora desde hace cinco años con Pirineos Sur, donde cuenta con un espacio solidario para luchar contra la desnutrición con la expresión artística como bandera. Más de 15.000 personas han pasado por este lugar en el que la organización ha impulsado la creación artística como un vehículo de información, reflexión y movilización.

Pero la buena voluntad de los festivales también afecta a otras realidades como el acoso escolar y depende en buena medida de algo tan simple como un vaso. Es el caso del WARM-UP Estrella de Levante de Murcia, que además de mostrar su compromiso con la sociedad y el medioambiente con la reutilización de los vasos, donan parte de este dinero a diferentes causas, como la de la asociación contra el bullying, AMCEBAEM. Por su parte, en Madrid, el Tomavistas trabaja cada año con la idea de desarrollar un festival comprometido con su entorno tanto natural como social. Y gracias a la venta de vasos reutilizables pueden llevar a cabo acciones sociales como Reforesta, que contribuye a la restauración ambiental de lugares como la Vereda de las Asperillas en Villamanrique de Tajo. Todas estas acciones sirven para mejorar, aunque sea un poco, un mundo que cada vez cuenta con más festivales y más necesidades.