La pregunta que más me hacen estos días: ¿qué hay que ver en el Grec barcelonés? Cuestión complicada, porque el gran festival del verano presenta unos 90 espectáculos, desde finales de junio hasta el cierre del mes siguiente: se impone elegir. Ahí van, casi telegráficamente y por orden de aparición en escena.

1) Casa de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath (Romea, del 25 junio al 28 de julio). Una secuela del clásico de Ibsen que narra el reencuentro de Nora (Emma Vilarasau) y Torvald (Ramon Madaula). Gran éxito en Broadway, estrenado esta primavera en Madrid, a las órdenes de Andrés Lima, y ahora en catalán por Sílvia Munt.

2) Valenciana (la realitat no és suficient) (Goya, 28 y 29 de junio). Un viaje que enlaza los crímenes de Alcàsser con las discotecas de la Ruta Destroy. Quinta entrega teatral de Jordi Casanovas en un gran año: Port Arthur, Jauría, La dansa de la venjança y Gasolina.

3) Cancó per tornar a casa (Sala Beckett, del 2 al 28 de julio). Denise Despeyroux escribe y dirige una comedia agridulce para las T de Teatre: tres exactrices en crisis vuelven a encontrarse a la busca de un dramaturgo desaparecido y se suman al grupo un hipnotizador fugitivo y su ayudante.

4) Jerusalem (Grec, del 1 a 3 de julio). El gran éxito de Jez Butterworth (y de Mark Rylance como protagonista) en 2009 llega en versión catalana dirigida por Julio Manrique, con Pere Arquillué como el falstaffiano Johnny Byron, El Gallo, un protagonista a su medida.

5) Tan poca vida (A little life), Lliure, 3 y 4 de julio. Ivo van Hove y el Internationaal Theater de Ámsterdam sintetizan en cuatro horas la extensa y violenta crónica de una joven amistad narrada por la novelista Hanya Yanagihara. Una de las funciones más esperadas del Grec.

6) El cartógrafo (Goya, del 3 al 21 de julio). Juan Mayorga en plena forma como dramaturgo y director, y Blanca Portillo y José Luis García-Pérez en un gran tándem. Se estrenó hace dos años en el añorado Matadero y por fin llega a Barcelona.

7) By Heart (Lliure, 14 y 15 julio). El actor y dramaturgo Tiago Rodrigues firma autoría y dirección de una original pieza sobre poesía, memoria y autobiografía. Se aplaudió hará tres años en el madrileño Teatro del Barrio.

8) Campo minado (Lliure, 16 y 17 de julio). Veteranos argentinos e ingleses convocados por la escritora y directora Lola Arias, referente del teatro documental, evocan sus recuerdos de la guerra de las Malvinas. Estrenada en 2016 en el festival de Brighton y en 2018 en los Teatros del Canal.

9) Mary said what she said (Lliure, 21 y 22 de julio). Isabelle Huppert debuta en el Grec encarnando a María I de Escocia, en un monólogo de Darryl Pinckney dirigido por Robert Wilson.

10) Falaise (Lliure, del 28 al 30 de julio). Vuelve la troupe del Baró d’Evel con la segunda entrega del díptico inaugurado el año pasado con Là. Esta vez, acróbatas catalanes y franceses, un caballo, palomas y la dirección de Camille Decourtye y Blaï Mateu.