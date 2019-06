E3 2019 - Ven a jugar con Nintendo

Cada vez, son más. Ya no es una cosa de los que siempre se lanzan a por todas, como Ubisoft. Ya no son solo los ports de Bethesda. Ya no es el FIFA. Algo tan gordo como The witcher 3 estará también en Switch. Geralt De Rivia será portátil; como Doom Eternal, como la edición más completa de Dragon Quest XI; como Resident evil 1 & 2 y & 6. La Switch es una consola sexy, y las compañías se han dado cuenta de que no estar en ella es perder dinero.

Zelda: y llegó La Bomba Fue un minuto mudo. No hizo falta más. Link, Zelda, y una especie de elefante con el que recorren las ruinas del castillo situado en el centro del mapa del Breath of the Wild. La sombra de una amenaza se cierne sobre Hyrule y Nintendo ha reventado el E3 con el anuncio de que trabaja en una secuela directa del juego de 2017. No hay fecha, no hay diario de desarrollo, imágenes de juego in game ni más datos que puedan concretar el proyecto. Solo la feliz noticia de que las aventuras del mejor Link continuarán en la Switch.

Lo que más me llamó la atención de este nuevo Nintendo Direct (que ha tenido también vistazo a exclusivos magníficos, de los que hablaremos en breve) ha sido esa consolidación del apoyo de las third parties, el tendón de Aquiles de Nintendo se podría decir que desde Nintendo 64. Y especialmente grave en GameCube y Nintendo WiiU, con el paréntesis de Wii que fue una consola aparte de todo. Los que recordamos la SuperNintendo y su hegemonía en el mercado, recordamos que el sentir era el mismo que con PlayStation. Esto es: plataforma prioritaria.

Switch está lejos de eso. Es más, es difícil que lo llegue a ser alguna vez. La potencia sigue siendo un factor determinante para las third parties, que tienen que invertir recursos e ingenio para que les quepan juegos del tamaño de un The witcher 3 en el milagroso híbrido. Tal vez las cosas se arreglen con una rumoreada Switch más potente o con ese streaming que permite jugar en Japón, sin perder calidad, a Assassin's creed oddyssey o Resident Evil 7. Tal vez la clave esté en ese creciente colegueo/coqueteo con Xbox y la integración de Xbox Live entre sus servicios.

En cualquier caso, se ven pasos adelante. Algunos realmente llamativos, como el caso de ese The witcher 3, de CD Projekt, o la entreé por sorpresa de Netflix con un juego, presumiblemente exclusivo, sobre su esperada serie de fantasía: Cristal oscuro, expansión de la mitología del clásico de Jim Henson que cuenta, de nuevo, con las hermosas marionetas como protagonistas. Para rematar, una aparición que nadie esperaba en Smash Bros Ultimate; el grandioso dúo Banjo Kazooie, ahora propiedad de Microsoft, luchará en los cuadriláteros de esta obra maestra. No se mencionó a Microsoft ni Rare, pero es obvio que es otro guiño entre dos compañías que cada vez se hacen más arrumacos.

Pero Nintendo fue también Nintendo en su puesta de largo en el E3. Lo fue, esencialmente, en cuatro pilares que sustentarán a la consola hasta el arranque de 2020: Luigi's mansion 3, Pokémon espada y escudo, 'Link's awakening y Animal crossing. Voy a empezar por estos dos últimos, porque tienen mucho que decirse en cuanto uno se ve sus tráilers.

Nintendo está sacando, curiosamente, petróleo de la cortedad de potencia de su consola. Es algo que las third parties no se pueden plantear con el mimo que pone la compañía nipona, poseedora de la mejor dirección de arte del negocio, con el permiso de From Software, Capcom o Platinum. Estos dos juegos, con su aspecto de poly pocket mezclado con realismo, son un canto a una estética genuina, vibrante; inventada ex novo. Es una auténtica maravilla verlos en movimiento. Son nítidos, bellos y totalmente diferentes a lo acostumbrado. Pero no intentan ser lo que no son. Maravillosos ambos. Aunque, de momento, no haya podido sentirlos a los mandos.

Sí he podido sentir Luigi's mansion 3. Menuda sorpresa me he llevado. Es un juego maravilloso. Jugué un nivel, en un castillo medieval, y pude probar las nuevas mecánicas del juego. Hay dos muy interesantes, que abren tremendamente la variedad del diseño. Una es tirar una ventosa que se puede pegar a diversos elementos del escenario; la ventosa viene acoplada a una cuerda de la que se puede tirar con el fantástico aspirador de fantasmas del hermano de Mario: el Poltergust. La otra, toda una sorpresa, la posibilidad de crear una copia gemela de Luigi en una luminescente baba verde; todo un homenaje al Mocoso de Cazafantasmas que complejiza (para bien) el diseño.

ampliar foto Los pokémon gigantes son novedad en 'Espada' y 'Escudo'.

Por cierto, se nos dio una cifra durante la presentación muy impresionante: Dark moon, el anterior capítulo de la saga Luigi's mansion para 3DS, vendió seis millones de copias. Fue un dato que sorprendió al reducido grupo de periodistas que pudimos acceder anticipadamente a la conferencia de Nintendo.

Estas primeras impresiones fueron de que nos encontramos ante otro juego delicioso como lo ha sido el Yoshi's crafted world, aparentemente menor, pero en realidad excelente en todos sus aspectos. Si los diversos mundos de este hotel encantado aguantan el tipo, creo que tendremos un lanzamiento que merecerá el sobresaliente para completar los otros bombazos del final de campaña.

Y hablando de bombazos hay que hablar, evidentemente, de Pokémon escudo y Espada. Cuanto más se ve de este juego, más impresiona su escala. En el Direct ha habido muy poco, porque se complementará con una sesión de gameplay en el Treehouse, pero se nos ha recordado a los asistentes del E3 que vamos a ser los primeros en poder probarlo. Nos espera un enfrentamiento con una entrenadora de pokémon tipo Agua, en esos nuevos y espectaculares estadios, llenos de público y con esos pokémon-kaiju que tanto han impresionado a los fans en plena batalla.

ampliar foto El 'Link's Awakening' presenta una bellísima estética como de juguetes infantiles.

Me resta comentar lo bien que pinta el exclusivo de Platinum, Astral chain, que llegará el próximo 30 de agosto. Un combate que pinta realmente original, con una protagonista encadenada a su mecha [gran robot japonés] y una raza alienígena interdimensional, los Quimera, a los que derrotar. Como siempre en la compañía nipona de los ex de Capcom, el game feel del combate parece algo extraordinario.

El año pasado hablaba del concepto del gaman, de resilencia a la nipona, para explicar por qué entendía que Nintendo no quisiera vender humo y prefiera centrarse en ir a los títulos en la proximidad inminente o al menos muy cercana de lanzamiento. Lo sigo entendiendo y creo que con este direct basta. Pero es verdad que el crédito se está agotando. El 2017 va alejándose en el retrovisor y los jugadores necesitan, ya, nuevas promesas.

Creo que el direct del próximo E3 2020 serán los cañones de Navarone soltando bombazos que nadie espera. De momento, juegos hay de sobra para matar la espera.