Guía para el Tomavistas 2019: horarios, entradas y cartel

Este fin de semana se celebra el quinto aniversario del Tomavistas en Madrid. El festival reunirá los días 24 y 25 de mayo a bandas internacionales de renombre como Beach House, Cigarettes After Sex, Digitalism, Spiritualized o Deerhunter. Además, será el punto de encuentro de algunas de las bandas españolas alternativas de más importantes de los últimos años como Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Morgan, Hinds o Joe Crepúsculo. Un cartel muy indie que servirá para estrenar la temporada de grandes festivales en la capital.

Esta cita para todos los públicos se ha consolidado dentro del circuito nacional y este año contará con tres escenarios en un recinto único: el Parque Enrique Tierno Galván, hasta donde se desplazarán más de 15.000 personas. A continuación, todo lo que necesitas saber para no perderte nada del Tomavistas 2019:

Cartel y horarios

Viernes (Desde las 17.00 hasta las 03.00)

La inauguración del festival la protagonizará Camellos y Niña Coyote eta Chica Tornado. Ángel Stanich, Las Odio y Los Estanques serán las siguientes bandas que conformarán la tarde del viernes. A partir de las 21.00 la música de Triángulo de Amor Bizarro Cala Vento y Uniforms seguidos de Cigarettes After Sex Wooden Shjips y Playback Maracas llenarán de música el Tierno Galván hasta medianoche. El dream pop de Beach House, Toro y Moi, Bronquio y Digitalism cerrarán la primera jornada de esta edición.

Sábado (Desde las 13.00 hasta las 03.00)

El sábado las primeras en pisar el recinto serán las chicas de Cariño, seguidas de Soleá Morente y Napoleón Solo, Enric Montefusco y Frankie and the Witch Fingers. Todos se encargarán de poner música a la mañana festivalera, que solo se disfrutará en el escenario Dr. Marteens. A partir de las 18:00h y hasta el anochecer será el turno de Stonefield, The Beths, r.e.a.l., Morgan, Cass McCombs, y Yawners. La noche del sábado la protagonizan Carolina Durante, Hinds, Terrier, Spiritualized, Mucho y Trèpat. Ya en la madrugada será el turno de Deerhunter, la banda dará paso a los catalanes Joe Crepúsculo y Awwz, quienes animarán la segunda jornada antes del cierre que harán los ingleses Friendly Fires.

Entradas

Los últimos abonos —menos de cien— están disponibles en la web del evento a partir de 85 euros. También se pueden adquirir las entradas de día para el viernes y el sábado por 60 euros y un pack familiar para dos adultos y dos niños que permite disfrutar de la jornada del sábado por 95 euros.

Recinto

Transporte

En metro: las paradas más cercanas son Méndez Álvaro y Arganzuela.

En autobús: las líneas de autobús son: L152, L102, L148, L156 y N11.

En Bicimad: las estaciones más cercanas son: 118, 119, 164 y 165.

En RENFE: la estación más próxima es Méndez Álvaro.

Wondo: servicio de taxi compartido o lanzadera del medio de transporte oficial del festival.

Moneda oficial

Un año más los Tuents by Tuenti son la moneda de Tomavistas: con ella se podrá comprar bebida y comida dentro del festival.