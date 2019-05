En una de sus intervenciones dentro de este valioso documental, Diego Galán recuerda cómo organizaba en su propio domicilio proyecciones clandestinas de El crimen de Cuenca (1980) de Pilar Miró, en el momento en que la cinta permanecía secuestrada por la autoridad militar. Galán también rememora su perplejidad cuando algunos de los asistentes le decían que entendían la censura y que la cineasta había cruzado una línea roja. En ese momento, la película, que rescataba la memoria de un caso de abuso de poder sobre chivos expiatorios a principios del siglo XX, proyectaba una luz incómoda y urgente sobre las denuncias de torturas policiales que puntuaron los primeros años dela Transición. Hoy las palabras de Galán también invitan a formular alguna pregunta incómoda sobre el modo en que han cambiado las formas, pero no los fondos en la persecución de determinados objetos culturales —véase Valtonyc—, mientras un buen número de ciudadanos considera que todo eso es carne de meme y no tema de (encendida) controversia.

REGRESA EL CEPA Dirección: Víctor Matellano. Género: documental. España, 2019 Duración: 81 minutos.

Con la participación en el guión del historiador Emeterio Díaz Puertas, autor de Golpe a la Transición: el secuestro de 'El crimen de Cuenca' (1978-1981), Regresa El Cepa reconstruye el caso alrededor de la única película española censurada en plena democracia hilvanando esclarecedores testimonios, mientras el regreso de Guillermo Montesinos a los escenarios del rodaje proporciona un marco narrativo que no logra trascender el tono demasiado didáctico de la voz en off. No habría que ver aquí arqueología cinéfila, sino la apertura de un debate.