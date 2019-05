‘Eurovisión 2019’: Así ha sido la actuación de Miki

Miki Núñez, el representante de España en la 64ª edición del Festival de Eurovisión ha defendido el tema La Venda esta noche en Tel Aviv participando en la última posición. Justo después se ha abierto el periodo de votos. El representante de RTVE ha terminado su interpretación emocionado y abrazado a los bailarines y ha recibido una buena ovación.

La Venda, que bebe de la rumba catalana y el ska, es la propuesta que ha defendido Miki y que ha sido compuesta por Adrià Salas, del grupo La Pegatina. La directora musical de la candidatura española ha sido Mamen Márquez, y el director artístico, Fokas Evagelinos.

En España, la modelo y presentadora de Flash Moda, programa de TVE, Nieves Álvarez, ha sido la elegida de ejercer de portavoz de los puntos españoles por tercer año consecutivo. En esta ocasión, Granada ha sido elegida como imagen del voto español. Por su parte, el jurado español ha estado formado este año por Sole Giménez, David Feito, Ricky Merino, Elena Gómez y Raúl Gómez.

Miki participó en Operación Triunfo y su elección para ir a Eurovisón arrastró una polémica: cuando se repartieron los temas entre los concursantes del talent, hubo tres que se quedaron sin música y otros, como él, tuvieron más de uno.

España ha acudido al festival de música en directo más grande del mundo, en el que han participado otros 41 países, uno menos que el año pasado –Bulgaria no ha acudido al concurso por motivos económicos–. La edición, que este año tiene el tema Dare to dream (Atrévete a soñar), tuvo como en los últimos años dos semifinales. España no participó en esa fase y pasó directamente a la final, ya que pertenece al Big 5, el grupo de cinco países que tiene privilegios en el concurso por sus aportaciones a la UER.