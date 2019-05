Festival de Eurovisión 2019 en directo: la gala en vivo

El representante de España en la 64ª edición del Festival de Eurovisión, Miki Núñez, defiende este sábado su canción, La Venda, en la última posición de la gran final del certamen europeo, que se celebra en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv —capacidad para 7.500 espectadores— a partir de las 21.00. El joven cantante, exparticipante de Operación Triunfo, actuará en el puesto número 26, justo detrás de Zero Gravity, de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, uno de los países favoritos para esta gala, junto a Holanda —Duncan Laurence se sentará al piano con su balada Arcade— y Suecia —John Lundvik interpretará la canción Too late for love—. Sigue en directo el festival:

EL PAÍS Objetivo: el microfono de cristal. Los 26 candidatos a conseguir el icónico micrófono de cristal deberán convencer con sus interpretaciones a los espectadores (50%) y al jurado profesional (50%). Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta un punto a sus diez países favoritos. Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde a los votos del jurado, no a los del televoto. Los espectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival europeo, sms y llamada telefónica. Los organizadores del evento también han decidido que el televoto se conozca según el orden del ranking resultante de la ronda de votaciones de los jurados. Así, la audiencia no sabrá quiénes son los verdaderos favoritos hasta el último minuto. 18/05/2019 18:01 EL PAÍS El look de Miki. Como vestuario para la final, Miki se pondrá un pantalón y camiseta azul marino y zapatillas deportivas blancas. En la misma línea, sus bailarines y coristas (Fran, Mikel, Ernest, Mery y María) irán todos con colores acordes con la puesta en escena. El estilismo del conjunto de la puesta en escena, elegido por la estilista Maialen de Arroiabe, lo firman Armani, Anmargo y Guillermo Villanueva. 18/05/2019 17:48 EL PAÍS Miki Muñoz agradece en Twitter que #GraciasMiki es tendencia en España. https://twitter.com/mikiot2018/status/1129768212525125632 18/05/2019 17:31 EL PAÍS Orden de actuación en el festival. El orden de actuación de los distintos países ha sido determinado por el productor del concurso, Christer Björkman, junto con el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión, Jon Ola Sand. Abrirá el certamen el representante de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, y Grecia. Israel, país anfitrión de Eurovisión 2019, actuará en el puesto número 14, y será seguido por Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España. La 64ª edición del certamen estará presentado por Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub. 18/05/2019 17:31 EL PAÍS Miki, el último en participar. Miki Núñez, exparticipante de Operación Triunfo, actuará en el puesto número 26, justo detrás de Zero Gravity, de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, uno de los países favoritos para esta gala, junto a Holanda —Duncan Laurence se sentará al piano con su balada Arcade— y Suecia —John Lundvik interpretará la canción Too late for love—. 18/05/2019 17:30 EL PAÍS Buenas tardes. Este sábado se celebra la 64ª edición del Festival de Eurovisión, en el que el representante de España, Miki Núñez, defenderá su canción, La Venda, en la última posición de la gran final del certamen europeo. La gala se celebra en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv —capacidad para 7.500 espectadores— a partir de las 21.00. 18/05/2019 17:30