Venezuela retrasa la apertura de su pabellón en la Bienal de Venecia por su crisis política

La Bienal de Venecia funciona desde el miércoles a toda vela, salvo por un rincón de los Giardini, jardín del arte donde se concentran los 30 pabellones más antiguos. Todos están abiertos, menos el venezolano, cerrado a cal y canto y con desperdicios en el patio que da acceso al espacio. Por la mañana del miércoles, el presidente de la cita veneciana, Paolo Baratta, que cumple 20 años en el cargo, dijo que su apertura estaba prevista para el 13 de mayo, cinco días después que el resto de los pabellones. Este jueves no había demasiados indicios de que el proyecto artístico llamado a representar al país en los Juegos Olímpicos del arte contemporáneo estuviese en vías de ser instalado. Por las ventanas solo se adivinaba un espacio vacío, sin uso desde el cierre en otoño de la última Bienal de Arquitectura, evento que se realiza en años alternos a los del arte. En las ventanas, unos enigmáticos carteles en inglés lucían frases como: “Mi yoga no les protegerá de los tanques”, “No mantengas la calma, el mundo está colapsando” o “Demasiada opinión, demasiada poca investigación”. Los carteles, de evidente aspiración artística, no parecían tener nada que ver con el proyecto venezolano.

Una portavoz de la Bienal ha reconocido hace unas horas “retrasos en la instalación” y ha ofrecido una nueva fecha prevista de apertura, 19 de mayo, pero no ha sabido dar ninguna explicación a ese retraso. Este diario no ha logrado tampoco ninguna versión oficial por parte del equipo venezolano. La revista especializada Artnet relacionó el miércoles lo sucedido con la agitada situación política en el país latinoamericano, que se halla inmerso en una crisis desde que el 23 de enero Juan Guaidó desafiara al gobierno del líder chavista Nicolás Maduro, se juramentase como presidente encargado de Venezuela y fuese reconocido por más de medio centenar de países, entre ellos, España, pero no Italia.

El comisario del pabellón venezolano es Oscar Sottillo, fundador de la revista cultural de izquierdas La Mancha. Su proyecto se titula Metáfora de tres ventanas. Venezuela: identidad en tiempo y espacio y presenta el trabajo de Natalie Rocha Capiello, Ricardo García, Gabriel López y Nelson Rangelosky.

El pabellón venezolano es obra del gran arquitecto italiano Carlo Scarpa. Se terminó en 1956. Venezuela se convirtió entonces en el primer estado latinoamericano en integrar el exclusivo club de países con sede permanente en los Giardini.