Sardá y el gallifante de Proust

Algunos de los niños del programa de los ochenta volverán a este “Los jóvenes de hoy conocen menos a los políticos”, lamenta Sardá

El gallifante español, ese quimérico ser, híbrido entre ave de corral y paquidermo, creado por el escritor Miquel Obiols, desapareció de las pantallas del país hace casi 30 años. Lo despidió Xavier Sardá el día de 1992 que se emitió por última vez Juego de niños, el programa que se emitía desde 1988 en TVE y en el que el gallifante hacía de premio para quien adivinaba una palabra definida por niños. Este sábado 4 de mayo (22.05), en La 1, será el mismo Sardá quien vuelva a repartirlo, en lo que el periodista catalán define como “una perita en dulce de programa”.

Es el “gallifante de Proust”, como lo llama Sardá, el cual también evocará muchos recuerdos a parte de la audiencia en esta renovación del concurso. El actual, de hora y media, triplicará la duración que él presentó desde 1990 (antes lo hicieron Amparo Soler Leal, Tina Sainz e Ignacio Salas), sumará más pruebas a las definiciones de los niños que popularizó el formato. En esta segunda etapa, habrá nuevos bloques con interpretaciones musicales en directo, y contará con la participación de algunos de aquellos niños de los ochenta.

La renovación también vendrá por parte de unos niños que han nacido en un mundo distinto al de sus predecesores. Los participantes de 1991 debían enviar una carta con una fotografía, pero ahora son “niños de pantalla con un universo propio”, según cuenta Sardá.

“Una gran diferencia que he detectado es que los niños ahora conocen mucho menos a los políticos, y eso es porque no ven el telediario junto a sus padres”, comenta el presentador sobre su nueva inmersión en el mundo infantil.

Otro hecho que Sardá ha encontrado al realizar esta nueva versión del programa es que los jóvenes de hoy en día tienen menos imaginación. Hace tres décadas resultaba difícil superar alguna de las definiciones que se escuchaban en antena. Por ejemplo: “Es como cortar un chorizo por el medio. Uno se lleva más de la mitad del chorizo”, que fue la forma que una niña describió el término divorcio en 1991, en un episodio en el que una oxigenada Loles León competía con el actor Enrique Simón. Ese mismo día, los niños también se atrevieron a definir la guerra del Golfo: “La gente no puede pasar por ningún carril”, relataba un participante: “¡Que echan gas!”, exclamaba otro.

Cuando terminó la primera época del programa, Miki Núñez, el próximo representante de España en Eurovisión, no había nacido (lo hizo en 1996). Ahora será uno de los invitados. “Me acaban de explicar ahora lo que es un gallifante”, comenta el cantante en el mismo plató que Sardá (este reportaje se realizó un día de grabación). Su rival será la actriz Llum Barrera (Cuerpo de élite), que sí que disfrutó el programa en su adolescencia. “Claro que me acuerdo de ver a Sardá, era un formato muy divertido, porque un programa con niños dando definiciones es como el universo Marvel multiplicado”, define ella, antes de someterse a la nueva edición.

Como en la versión original, cada semana dos famosos competirán en las distintas pruebas para conseguir el mayor número de gallifantes y donarán su premio para alguna causa solidaria.

Los famosos son uno de los platos fuertes de esta nueva edición. El programa recibirá cada semana a un dúo de celebridades (algunos de ellos provenientes del universo Sardá o el de TVE), como Boris Izaguirre, Eduardo Casanova, Edu Soto, Carlos Latre, Elena Furiase, Dafne Fernández, Francis Lorenzo, Marta Hazas o Alfred García. En el primer programa, competirán el humorista Berto Romero (Mira lo que has hecho) y el actor Miguel Ángel Muñoz (Presunto culpable). Otras caras conocidas serán la de Àngel Llàcer, jurado de Tu cara me suena; los cantantes El Sevilla, Ana Guerra y Alaska o el actor Alejo Sauras.

El formato, que ya estuvo a punto de recuperarse en 2013, vuelve con una primera tanda de 13 programas, de la mano de la productora Visiona TV. El espacio tendrá como colaborador habitual al humorista José Corbacho, con una sección fija en la que se darán definiciones rápidas, y con la participación de Juan Carlos Ortega, que repasará las intervenciones más surrealistas de los pequeños.