Cómo Cayetana Guillén Cuervo se convirtió en un icono de la televisión pública

Cayetana Guillén Cuervo (Madrid, 49 años) lleva la mitad de su vida en la televisión. No es una forma de hablar. Desde que debutó como colaboradora en el programa ¿Y quién es él? en 1994, la actriz de cine se ha convertido en una de las caras más reconocibles de Televisión Española. El Ministerio del Tiempo le dio la oportunidad de crear uno de sus personajes más conocidos y este viernes afronta Cena con mamá en La 1.

Guillén Cuervo debutó ante una pantalla como la pequeña Brigitte en Segunda enseñanza, serie de Ana Diosdado y Pedro Masó (de donde también salieron Javier Bardem, Maribel Verdú, Ana Torrent o Aitana Sánchez-Gijón). A los 18 pasó al cine con un papel menor en La luna negra (de Imanol Uribe). Y a los 25 comenzó su relación con la televisión, tanto como presentadora como en ficción (Historias de la puta mili, Colegio mayor, Raquel busca su sitio, Amar en tiempos revueltos...).

Después fue colaboradora en el espacio Hermida y Cía, de Antena 3. “Jesús Hermida fue de los primeros que me tuvo en cuenta. Contaba conmigo para las tertulias y estuvo tirándome los tejos para hacer una serie de formatos como presentadora de la cadena que yo entonces no quise hacer. Ahora estaría más abierta”, cuenta la actriz a EL PAÍS en conversación telefónica. Ese cambio de parecer se lo ha dado experiencias como su paso como concursante de MasterChef Celebrity, en 2016. “Ahí me di cuenta de que me quieren a partir de todas esas cosas que yo pensaba que eran defectos. Estuvo muy bien para mi autoestima y para poder abrirme profesionalmente otros campos”.

El cineasta mexicano Sergio Umansky recibe el primer premio de cortometrajes de la SGAE Versión Española, en su cuarta edición, durante un acto presentado por Cayetana Guillén Cuervo en 2003. Alberto Martín EFE

Esos otros campos son formatos de entretenimiento como Cena con mamá, producido por Shine Iberia, que se estrena esta noche y donde cada semana la presentadora entrevista a un famoso mientras cocinan [con la ayuda de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3], van a la compra y sorprenden a las madres de estos con una cena hecha por ellos. “El programa se acerca al personaje de una manera muy cálida y rindiendo homenaje a su madre. Es un momento muy adecuado, en plena revolución femenina, poner el foco de unas madres de una generación que han estado en la sombra y que han sujetado el país”, cuenta. “Es una generación de mujeres que han estado siempre en la sombra, que nadie les ha puesto el foco ni la cámara delante. Es un momento muy emotivo, con la madre en primer plano y dándole las gracias. Te das cuenta de que España es un país que sin esa generación de madres no se hubiera sujetado en lo que llevamos caminado”.

Con el nuevo programa, Guillén Cuervo estará presente durante las próximas semanas en tres espacios en la cadena pública. Los jueves con el magacín cultural Atención obras (20.00, La 2): “Un puntazo de programa, moderno, completo, un contenedor cultural, un lugar al que puede acercarse el espectador para ver qué ofrece nuestro país en cultura para poderla consumir”. Los viernes con 1 (22.10, La 1); los domingos con Versión española (22.25), que acaba de cumplir su 20 aniversario y es el programa con el que la actriz se instaló de manera definitiva en el imaginario televisivo. “Estoy muy orgullosa de mi labor como activista cultural, me parece que hemos hecho un clarísimo servicio público con Versión española. Ha sido una maravilla poder convertirnos en una escuela para los espectadores y acercar el cine español a la gente y enseñar a ver cine español de otra manera”, relata con pasión. Guillén Cuervo también estuvo al frente de Días de cine entre 2008 y 2011 y en marzo de este año se emitieron varias entregas de Acceso autorizado, programa en el que la presentadora se adentraba con las cámaras en organismos que no están abiertos al público como la Organización Nacional de Transplantes o las entrañas del aeropuerto de Madrid.

Fotograma de la película 'Hazlo por mí' (1997). EL PAÍS

A Versión española llegó en 1998 de la mano del cineasta Santiago Tabernero después de curtirse en la Cadena Ser como periodista cultural junto a Iñaki Gabilondo. “Santi fue el que quiso que yo estuviera ahí. Soy licenciada en periodismo y TVE prefería que la persona que lo hiciera tuviera la licenciatura. Apostó por mí y hasta el día de hoy”, cuenta. Dos décadas de Versión española en las que, cuenta la actriz, el programa ha crecido con el cine español. “Los cineastas han ido viniendo al programa cuando hacían óperas primas y cuando ya han sido cineastas reconocidos. Y con el concurso de cortometrajes hemos podido poner el foco por primera vez en cineastas que luego han sido los más importantes. Por ejemplo, Bayona cuando recibió la Espiga de Oro de honor en el festival de Valladolid junto a Icíar Bollaín, Eduard Fernández y nosotros [Versión española], decía, “Si es que hemos crecido los cuatro que estamos aquí a la vez”.

Con Versión española el público generó una percepción de ella que no se acercaba a la realidad. En parte por la imitación que la actriz Silvia Abril hizo de ella en el programa de humor Homo Zapping. "He bromeado mucho con ella. El personaje superó mi propia popularidad como esa tía borde que presenta el programa. Somos muy amigas y hemos bromeado, y con Andreu Buenafuente también, y con Corbacho. Después de [la experiencia de] MasterChef, está superado", asegura con buen humor. "Con Cena con mamá me han levantado de la silla, me han lanzado a la calle y me han dejado ser yo misma, que es lo que más me gusta. Estoy siempre sentada en una silla en la parte de cultura y como soy una persona mucho más abierta y más gamberra, me ha gustado mucho".

Silvia Abril imita a Cayetana Guillén Cuervo en Homo Zapping.