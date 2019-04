Beyoncé lanza un disco y un documental en Netflix de su actuación en Coachella

Beyoncé ha presentado por sorpresa nuevo álbum este miércoles, el mismo día en que se ha estrenado en la plataforma digital Netflix el documental sobre su actuación en Coachella del año pasado. Al igual que ocurre con el documental, el disco también recoge el paso de la artista por el conocido festival californiano. Beyoncé ha anunciado el nuevo álbum con un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que escribe "#HOMECOMING a la venta ahora", en referencia al título del disco, el mismo que el del documental, que ya había sido anunciado por Netflix el pasado 8 de abril.

El álbum recoge las interpretaciones en vivo de los grandes éxitos de la artista, entre ellos Crazy In Love, Formation, Sorry, Drunk In Love, Run The World (Girls) y Love On Top. También temas de su paso por el grupo Destiny´s Child como Say My Name, Soldier y Bug A Boo.

Beyoncé ha aprovechado para el estreno de este disco la fecha de lanzamiento del documental, que incluye entrevistas de la artista antes, durante y después de su actuación en el festival. También imágenes de la preparación del multitudinario concierto que recibió el aplauso prácticamente unánime de seguidores y críticos. Tras cancelar su participación en Coachella en 2017 por estar embarazada, Beyoncé era la artista más destacada de la edición de 2018 dentro de un cartel en el que también aparecían The Weeknd, Eminem, Cardi B, David Byrne o HAIM.

El documental muestra también el paso de algunos de los invitados más destacados de Beyoncé por el festival, como su esposo Jay-Z, su hermana Solange y sus excompañeras de Destiny's Child. El estreno del nuevo disco y el lanzamiento del documental coinciden con la edición de 2019 del Coachella, en el que Beyoncé no ha participado y en el que su hermana Solange canceló su participación hace apenas una semana.