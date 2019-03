UGT denuncia falta de transparencia en el nombramiento de Homar al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Lluís Homar (Barcelona, 1957) fue presentado el pasado 20 de marzo como nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para que empiece a ejercer el cargo a partir del 1 de septiembre. Amaya de Miguel, directora general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, afirmó entonces que le eligió “por su trayectoria, su solidez, su talento, su capacidad de gestión demostrada en su etapa como director del Lliure [1992-1998] y un proyecto de futuro ilusionante que a la vez garantiza la continuidad de los logros alcanzados hasta ahora”. Sin embargo, el sindicato UGT insinuó hoy lunes, en un comunicado, que el nombramiento de Homar incumple las bases del concurso público.

“Según el punto II Requisitos y méritos de las candidaturas apartado b) de la convocatoria […] se debe presentar un currículum vitae pormenorizado, donde se acredite su trayectoria y experiencia artística y/o de gestión de instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro”, defiende el documento de UGT. Homar reconoció en su rueda de prensa que su experiencia no estaba "vinculada al teatro clásico español", que no ha frecuentado el “Siglo de Oro español, pero sí los clásicos universales, muchas veces junto a profesionales de primer orden de la escena europea”. “Vengo a sumar, a aportar mi experiencia, no a cambiar lo que ya está bien hecho”, agregó.

"Estoy muy tranquilo", ha manifestado Lluís Homar a este diario. "Parece que no se puede ser sincero, yo dejé muy claro, y eso es obvio en mi currículo, que no he hecho Calderón o Lope. Pero mi recorido de más de 45 años si está vinculado con algo es con el teatro clásico universal. Y no solo en el Teatre Lliure. Cuando me independicé de él, lo primero que hice fue dirigir y protagonizar un Hamlet. Luego he hecho Terra baixa, de Guimerà, que es un clásico del XIX, y Cyrano de Rostand, en verso". Homar ha recordado que ha recitado endecasílabos y alejandrinos, que ha hecho Shakespeare y Racine, y que si bien es cierto que, "como es evidente", no ha hecho clásicos del Siglo de Oro, " eso no significa que no pueda hacerlos y que no los conozca".

Homar ha afirmado que cree ajustarse a las bases del concurso que pedían una experiencia genérica que él considera poseer. "Si no, no me hubiera presentado", ha recalcado. Ha insistido en que su proyecto se basa en ofrecer excelencia teatral para el gran público,que ese ha sido el ideario de toda su carrera, y que llega dispuesto a aprovechar al máximo la experiencia y la trayectoria de la compañía. "Vengo a poner las mías al servicio de un recorrido y una tradición; el teatro público y el teatro clásico están en mi ADN".

En el sector teatral la noticia del nombramiento de Homar ha sido vista con satisfacción. Lluís Homar está considerado de manera prácticamente unánime un profesional honesto, brillante y trabajador, sin veleidades de estrella. El hecho de que en estos momentos precisamente un artista catalán de renombre vaya a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid adquiere un significado muy especial, que él no ignora. "Es, además de todo, una forma de tender puentes culturales muy necesarios".

“Homar es un hombre de reconocida trayectoria tanto en España como en el extranjero, y aunque no haya dirigido obras del siglo de Oro es buen conocedor del teatro clásico”, defendió un portavoz del INAEM a EL PAÍS. Este diario solicitó al organismo el proyecto por el que fue elegido el actor y director, pero de momento no ha recibido respuesta. El comunicado de UGT también insta a De Miguel “a que publique, en consecuencia con la política de transparencia de la que presume este Gobierno, las actas de las reuniones del Consejo Artístico de Teatro en la que conste la discusión y acuerdo de la terna de candidatos a la dirección de la CNTC que presentó el INAEM así como el proyecto artístico presentado por Homar en la web del organismo”.

El sindicato también defiende en su comunicado que recoge "el malestar que existe en el mundo cultural que ha generado esta decisión unilateral que vulnera la propia convocatoria del proceso selectivo y los principios del Código de Buenas Prácticas del INAEM".

Homar ha sido elegido entre los 14 candidatos que se presentaron al concurso público convocado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para relevar a Helena Pimenta, cuyo mandato caduca en verano tras ocho años al frente de la institución. Está previsto que el actor y director catalán firme un contrato de cinco años, con posibilidad de prorrogar por otros tres, con un presupuesto de 4.150.000 euros por temporada y un sueldo fijo anual de 68.000 euros más el caché que cobre si él mismo dirige algún espectáculo (con un tope de 30.000 euros por producción).