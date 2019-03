Una muestra sobre moda en el Metropolitan, la más vista de 2018

La afluencia de público a las exposiciones sobre moda va en aumento. La muestra más vista el pasado año ha sido Heavenly Bodies. Fashion and the Catholic Imagination (Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica), del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (Met), con 1,7 millones de visitantes y una afluencia diaria de casi 11.000 personas, como constata la nueva lista elaborada por The Art Newspaper. Le sigue Michelangelo: Divine Draftsman and Designer (Miguel Ángel: Dibujante divino y diseñador) también del Met, cuya media diaria fue de unas 7.900 personas y casi 703.000 espectadores; mientras que la tercera en la lista es del artista coreano Do Ho Suh en el Museo Smithsonian de Washington, con un total de 1.123.000 y 7.853 visitas al día. El Metropolitan no encabezaba esta lista desde 2001, cuando triunfó con su gran propuesta Vermeer y la escuela de Delft.

El cuarto lugar de esta lista, que la publicación mensual inglesa especializada en arte dio a conocer este domingo, abandona los Estados Unidos para instalarse en China, ya que el Shanghai Museum es la institución con más presencia entre los 10 primeros puestos: cinco veces. En este popular espacio las exhibiciones más concurridas han sido Obras maestras de la Tate Britain 1700-1980 (casi 618.000 visitantes, 7.126 al día), seguida de Vasijas de bronce (cerca 55.000 / casi 7.000 diarias).

Las exposiciones españolas no aparecen en la lista hasta el puesto número 12, donde se encuentra Marc Chagall. Los años decisivos, 1911-1919, que pudo verse en el Guggenheim Bilbao y que atrajo a más de 453.000 personas, dejando una media diaria de 5.615 visitas. El museo bilbaíno es el único español que ha entrado entre los primeros 20 y aparece en otras tres de sus exposiciones: las de Joana Vasconcelos, Javier Téllez y la titulada Arte y China después de 1989: El teatro del mundo.

'El soldado bebe' (1911), de Chagall en la exposición 'Marc Chagall. Los años decisivos 1911-1919' en el Guggenheim de Bilbao. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Por otra parte, el Museo del Louvre batió su propio récord anual en 2018 alcanzando los 10.200.000 visitantes. El anterior lo alcanzó en 2012 con 9,7 millones de personas. La gran institución parisina, que ha incrementado un 26% respecto a 2017, sigue siendo el museo más visitado del mundo. En este ranking le siguen el Museo Nacional de China, el Metropolitan de Nueva York, los Museos Vaticanos y la Tate Modern, de Londres. Entre los 10 primeros se han clasificado tres londinenses y no figura ningún museo español.