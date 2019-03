Contagioso triunfalismo

La novillada inaugural de la temporada venteña comenzó con los mejores augurios: el primer novillo acudió de largo al caballo, metió la cara en el peto y empujó hasta las tablas mientras el picador Héctor Vicente se agarraba en todo lo alto, como manda la ley.

Pero fue solo un suspiro. Sus hermanos de camada no estuvieron a la altura, y, si bien tuvieron prontitud en sus encuentros con los picadores, no destacaron por su brava pelea. Después, la novillada de Fuente Ymbro desarrolló cualidades: galopó en banderillas y fue noble en la muleta, pero la falta de fortaleza y la escasez de casta impidieron que la ilusión primera deviniera en una emocionante realidad.

Una larga cambiada de rodillas en el tercio fue el primer capotazo del año; y su autor el novillero Rafael González, que se marchó de la plaza tan en silencio como llegó; no pudo captar la atención del tendido ante su primero, blando y con escasa movilidad, y repitió la faena ante el cuarto, tan soso como el animal.

FUENTE YMBRO/GONZÁLEZ, TÉLLEZ, DE MANUEL Novillos de Fuente Ymbro, correctos de presentación, cumplidores en el caballo, nobles, sosos y blandos. Rafael González: pinchazo y estocada (silencio); estocada caída (silencio). Ángel Téllez: media estocada _aviso_ y un descabello (ovación); estocada caída _aviso_ (silencio). Francisco de Manuel: estocada _aviso_ (oreja); estocada (ovación). Plaza de Las Ventas. 24 de marzo. Novillada inaugural de la temporada. Un tercio de entrada (8.432 espectadores, según la empresa).

A su lado, Ángel Téllez, que toma la alternativa el 7 de abril en Guadalajara, y dijo ser un aspirante con oficio y con buenas maneras. Y el tercero, Francisco de Manuel, paseó una oreja de su primer oponente.

Pero no fue un festejo divertido; mejor dicho, no fue interesante y no se diga emocionante. La sosería de los novillos contribuyó sobremanera, pero aportaron lo suyo los chavales, con escaso misterio en sus muñecas, y pesados, muy pesados, como aprenden de las figuras actuales.

Así y todo, De Manuel cortó una oreja por una faena irregular, con destellos de calidad por ambas manos al tercero, el novillo de más movilidad. Lo había recibido de salida con tres aceptables verónicas, lo banderilleó mal, escuchó un aviso y, cuando cayó su oponente, la sensación reinante es que el torero posee buena condición, pero nada más. Pues le pidieron el trofeo y se lo concedieron, cuando, en verdad, su labor era merecedora de una ovación y saludos desde el tercio, que para algo esta es la plaza más importante y debe ser la más exigente.

La ovación la recogió tras la muerte del sexto, ante el que amagó con volver a coger los palos, pero el público se lo recrimino para que pusieran las banderillas dos artistas como Iván García y Fernando Sánchez, que los llevaba en la cuadrilla. El primero puso un gran par y falló en el segundo; y Sánchez tampoco se pudo lucir; pero los espectadores aplaudieron y aplaudieron hasta obligar a García a desmonterarse a pesar de su resistencia, sabedor de que su labor no era merecedora de premio.

Pero así están las cosas. Hace tiempo que el triunfalismo ha asaltado las plazas de toros y Las Ventas no iba a ser menos. Ni De Manuel debió pasear una oreja ni era justo el saludo de Iván García, pero…

Se nota que Ángel Téllez es un torero cuajado para la alternativa. Posee recursos y gusto en el manejo de los engaños. Se le alejó el triunfo ante su primer novillo, de buen son, por su insípida dulzura y porque el torero alargó la faena hasta el bostezo. Tropezó en la misma piedra ante el complicado quinto, y tuvo el detalle poco torero de mendigar unas palmas cuando arrastraron a su oponente.