Chiwetel Elfinjor: “A mi generación se le enseñó a denigrar al otro, al pobre, al inmigrante”

Pese a haber encarnado a uno de los mejores Otelos que se recuerden en el teatro londinense y trabajar con los mejores directores del cine actual, muchos espectadores le siguen recordando como el esposo de Keira Knightley en Love actually. “Sabía que su comentario acabaría así. Siempre adivino cuándo me van a hablar de esa película, porque a todo el mundo le sale la misma sonrisa pícara…”, se carcajea. “Me parece maravilloso que tenga una vida tan larga. Es el Qué bello es vivir de nuestro tiempo…”, bromea Ejiofor. Aunque, en realidad, solo le hablen de Love actually en una época muy determinada. “Empieza un poco antes de Navidad y termina en San Valentín. Así que ahora no me vuelve a tocar hasta el 22 de diciembre”.