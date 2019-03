Este sábado en ‘Babelia’, las cartas entre Camus y Char

Albert Camus y René Char mantuvieron una amistad intensa y prolongada durante una década y media, relación que se inició al final de la Segunda Guerra Mundial y que sólo interrumpió la muerte de Camus en un accidente de coche el 4 de enero de 1960. De esa amistad quedó el testimonio de las 192 cartas que ahora incluye el libro Correspondencia 1946-1959, que publica en castellano la editorial Alfabeto con traducción de Ana Nuño, volumen al que Babelia dedica esta semana su tema de portada con un amplio reportaje de Marc Bassets.

La correspondencia de Camus (1913-1960) y Char (1907-1988) ofrece una imagen forzosamente parcial de una amistad que desbordaba el género epistolar. Lo esencial sucedía en los cafés y las comidas, en los paseos por el campo provenzal. Las cartas pueden leerse ahora como un objeto filológico: un documento sobre dos de los más grandes escritores del siglo XX, el poeta de ‘Furor y misterio’, que incluye su clásico ‘Hojas de Hipnos’, y el autor las novelas ‘El extranjero’ o ‘La peste’, y los ensayos ‘El mito de Sísifo’ o ‘El hombre rebelde’. Camus obtendría el Nobel en 1957; Char esperaba ganarlo en 1982, el año de Gabriel García Márquez.

Babelia incluye también esta semana un repaso a la crónica criminal más reciente con un análisis de cinco títulos imprescindibles del género true crime. En el apartado de críticas literarias se analizan obras de Aixa de la Cruz, Julian Barnes, Ada Salas, Enrique Criado, Penelope Lively, Kate Millett, Mariano Peyrou y un volumen con una muestra de la poesía ecológica hispana contemporánea.

El suplemento cultural de EL PAÍS también incluye una entrevista con el polémico arquitecto Thom Mayne, premio Pritzker en 2005, que sigue inflexible en sus principios estéticos: "No me importa que la gente no entienda mi arquitectura. Es para unos pocos".

La sección de Arte recuerda la apertura hace 50 años del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, que en los sesenta se convirtió en el refugio de artistas y pensadores que tomaron la cibernética y la computación como lugar de experimentación creativa.

Babelia se completa esta semana con un encuentro con el músico vasco Ruper Ordorika, con la crítica de Marcos Ordóñez de la obra teatral La dansa de la venjança y con la tradicional columna de Antonio Muñoz Molina, dedicada esta semana a Nueva York, la ciudad que a su juicio ha retratado como nadie Marielle Heller en su reciente película ¿Podrás perdonarme algún día?