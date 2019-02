Podio jamaicano para el Rototom Sunsplash 2019: Ziggy Marley, Chronixx y Busy Signal

Superado con éxito el primer cuarto de siglo de historia, el festival internacional reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) pone la directa a su próxima cita, del 16 al 22 de agosto. Estrena el cartel de 2019 con 23 artistas. Veteranía, juventud, talento, diversidad y shows especiales definen la primera carta de presentación del 26º Sunsplash. En la cúspide de esta avanzadilla, tres ases musicales jamaicanos con nombre propio: un Marley, Ziggy; el heredero del reggae contemporáneo, Chronixx; y el incombustible del dancehall Busy Signal, colaborador habitual de Major Lazer. Tres cabezas de cartel a quienes arropan más artistas de peso: la considerada ya como una de las referentes rasta del siglo XXI Queen Ifrica; las armonías biónicas de Israel Vibration y la reina indiscutible del reggae Marcia Griffiths. Y así, hasta 23 alicientes para no perderse el Rototom Sunsplash 2019.

Lidera el macroanuncio el ocho veces ganador del Grammy e hijo de Bob, Ziggy Marley. Con siete álbumes como solista a sus espaldas y hits como Love is my religion o Tomorrow People, Ziggy es el artista más experimentado del clan de herederos de Marley y visitará el festival en plena gira del ecléctico Rebellion Rises. Le sigue otro heredero, esta vez de la corona del reggae moderno: Chronixx, con el Rototom como única fecha en España. El versátil y puro singjay de voz delicada y dorada regresa al festival tras su actuación deslumbrante en 2017. Lo hará junto a su banda, Zinc Fence, con la que está de gira con su álbum debut nominado al Grammy Chronology. Aúna sin fisuras las raíces del reggae, la frenética conciencia del dancehall y las influencias del hip hop. Su actuación será un punto culminante garantizado en el festival, señalan desde la organización. Como culminante prevé serlo también la del incombustible del dancehall Busy Signal, que ha acompañado con sus versos repletos de garra a Major Lazer y que se reencuentra con Benicàssim cinco años después su última incursion en el festival.

La apuesta musical del Rototom Sunsplash sube pulsaciones con Babylon Soundtrack, un proyecto especial del británico Brinsley Forde (exvoz de Aswad) y el guitarrista y productor de Barbados Dennis Bovell (exMatumbi) y que reunirá los éxitos de las dos míticas formaciones y la banda sonora de Babylon, un clásico del cine reggae dirigido por Franco Rosso y protagonizado por Forde. Entre los músicos destaca la sección de vientos original de Aswad.

Desde Jamaica se incorporan la armonía del reggae rastafari que simboliza Israel Vibration y tres generaciones de voces femeninas que arrancan con Marcia Griffiths, la que fuera integrante de las I Threes de Bob Marley y que sigue siendo la reina indiscutible del reggae. Festejará con un show especial sus 55 años de trayectoria, que aglutina desde éxitos tempranos como Feel Like Jumping hasta clásicos como Stepping Out Of Babylon o éxitos dancehall como Automatic junto a Busy Signal. Su vasto catálogo musical tiene algo para todos, y todas. Griffiths agrega además versiones de sus artistas favoritos a sus sets, para reforzar una experiencia musical totalmente inclusiva. La apuesta en clave femenina sigue con Queen Ifrica, hija del rey del ska Derrick Morgan, con su cóctel reggae-dancehall y sus letras de fuerte contenido social; y la joven artista de voz aterciopelada Lila Iké, la nueva estrella del sello In.Digg.Nation de Protoje.

Por su parte, el reggae nacional suma tres exponentes para esta 26ª edición. Se trata del dúo navarro Iseo & Dodosound, junto a The Mousehunters; los madrileños Emeterians & Forward Ever Band, y la mezcla de punk, cumbia, reggae y ska sello de la barcelonesa Itaca Band.

La lista de artistas se amplía con un elenco que aglutina a los nombres más relevantes de la escena reggae francesa, como la voz rota de Naâman, en cuya trayectoria musical figura el hito de haber grabado en el Tuff Gong Studio de Bob Marley; Taïro, que irrumpe junto a The Family Band; y el dúo L’Entourloop acompañado por el mc de Bermudas Troy Berkley y el trompetista N’Zeng para sacar a escena su ecléctico compás sonoro de remixes que fusiona reggae, dancehall y hip hop. Desde el mundo del dub el equipo de producción francés OBF promete un espectáculo de alta intensidad con el combate lírico del inglés Charlie P, el español Sr. Wilson y el francés Shanti D. Completando el abanico de referentes de la escena reggae francesa está Stand High Patrol, en un proyecto conjunto con la italiana Marina P.

Una ocasión única para los adictos a la cultura sound system será la actuación del peso pesado británico Iration Steppas, que armará su monstruoso equipo para dirigir una velada única.

Desde el Reino Unido llegarán también la banda ‘a nueve’ originaria de Leeds Gentleman’s Dub Club, capaz de combinar las líneas graves de The Wailers con el afilado ingenio de The Specials; y el jamaicano-británico Stylo G, que ha colaborado recientemente con La Mala Rodríguez en su single Contigo.

Los alicientes para el Rototom Sunsplash 2019 se completan con New York Ska-Jazz Ensemble y su animada y rítmica mezcla de clásicos de jazz y ska; la energía femenina rastafari de Reemah, directa desde la isla de Saint Croix; el dub psicodélico de los puertorriqueños International Dub Ambassadors y con Jazzy T, que firmará una fiesta dancehall de altura para celebrar los 30 años del sound jamaicano Renaissance Disco.