“Es extraño que una editorial pública como el Fondo de Cultura compita con las privadas”

Conscientes de la potencia editorial mexicana, la feria de Fráncfort –el mayor certamen del libro en el mundo– lleva tres años organizando unas jornadas con diferentes representantes del sector en Ciudad de México. Su vicepresidenta, Marifé Boix García, recibe a EL PAÍS en el Centro Cultural de España en México antes de la edición de este año para analizar el mercado editorial del país norteamericano, su relación con la feria de Guadalajara y los retos del mundo editorial.

Pregunta. ¿Cuál es el futuro del sector? El libro electrónico no despegó como se esperaba.

Respuesta. Es cierto que se estancó pero al mismo tiempo Bookwire –la mayor plataforma online en español– dice que han crecido un 52% sus ventas del 2016 al 2017 en España y América Latina. Así que alguien lo tiene que estar comprando. Pero quizá el grueso de lectores todavía no está ahí. Hay que investigar cuándo lee, qué lee y ver cómo servirle.

P. ¿Es Amazon un enemigo?

R. Es la mayor librería del mundo. No lo considero un enemigo. Yo creo que las librerías tienen que cuidar a sus clientes y poner al lector en el centro. Tienen que servir con la calidad y la rapidez con lo que lo hace Amazon. Aunque obviamente es difícil competir con ellos.

P. ¿Cuál sería la mayor amenaza?

R. Que los lectores opten por otras formas de entretenimiento: las series por ejemplo.

P. ¿Qué la parece el nuevo modelo del Fondo de Cultura Económica, su fusión con Educal y la Dirección General de Publicaciones?

R. Aun no sé muy bien los detalles pero considero que siempre ha estado un poco extraño que una editorial como el Fondo, que le pertenece al Estado, compita con las editoriales privadas. Soy consciente del importante papel del Fondo durante décadas. Pero he estado presente en encuentros de editores en Fráncfort y su poder de negociación no tiene competencia. Ningún otro editor puede ofrecer pagar los derechos y además garantizar la distribución en su cadena de librerías. Eso no me gusta porque es el gobierno compitiendo con la industria. Sería mejor ver cómo fomentar la industria, la lectura y las ventas. Y algo parecido veo también con la Dirección General de Publicaciones.

P. ¿Por qué?

R. Creo que se puede fomentar a los editores independientes con formación o con otro tipo de alternativas más allá de la financiación de una publicación vía coedición. Porque de esta manera el editor aprende que ha encontrado una opción de financiar ese libro y no fomentas el crecimiento.

P. ¿Qué modelo considera más apropiado para el nuevo Fondo?

R. No lo sé. Lo que me parece es que tiene un potencial enorme por el hecho de estar presente en todos los países latinoamericanos, incluso en España. Me pareció muy positivo, por ejemplo, que celebraran la feria del libro independiente en sus instalaciones. Ese tipo de iniciativas donde pueden abrazar a otros que no pueden financiar este tipo de proyectos.

P. ¿Y la entrada de capital privado?

R. Sí, por qué no.

P. Las editoriales privadas suelen quejarse de que no tienen presencia dentro de la delegación mexicana en la feria Fráncfort

R. El stand mexicano está organizado por la Caniem —patronal editorial— pero la mayoría de los libros que hay son de Conaculta, el Fondo o libros coeditados con participación pública. Algunos años hemos intentado junto con la Caniem y la DGP traer a editores mexicanos independientes a través de un concurso.

P. ¿Esto sucede con las delegaciones de otros países?

R. No. Por eso lanzamos las convocatorias. Porque nosotros nos quejábamos y nos parecía que no podía ser que lo que se presenta en el stand de México sean casi todo publicaciones del gobierno.

P. ¿Cómo es la relación de la Feria de Fráncfort con la Feria de Guadalajara?

R. Tienen una antigua conexión. El mítico director Peter Weidhaas era muy amigo de las primeras directoras de la FIL y esas relaciones se han ido manteniendo durante los años. Él fue quien les dio el consejo de que intentaran no ser dependientes de la cámara editorial mexicana. Precisamente a raíz de su experiencia con los editores alemanes. Porque vio que siempre hay demasiados intereses y no puedes trabajar como feria internacional. Siguieron el consejo y trabajan desde la universidad.