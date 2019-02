Batacazo del libro digital en Cataluña: los títulos publicados caen un 67,8%

La Federación del Gremio de Editores de España (FGEE) ha hecho públicas las cuentas del volumen de libros que se publicaron en España en 2018 y no hay buenas noticias para el formato digital. Según las cifras, solo en un año se han dejado de publicar casi 8.500 títulos electrónicos, tal y como queda registrado en el ISBN (agencia que otorga una 'matrícula’ a cada obra publicada). En 2017 el libro digital llegó a la cifra récord de su popularidad, con 27.394 títulos editados, después de vivir, en 2016, el año del despegue, con 23.061. Luego llegó 2018 y el sueño reventó: 18.951 títulos, una caída del 30,8%.

Este descenso digital hace que la cifra global también se retraiga y pase de 87.292 títulos, en 2017, a 76.181, en 2018. Es un 12,7% menos. Esto no quiere decir que el mercado de las novedades en las librerías se haya regulado con mayor control de producción. La reducción solo afecta a la parte digital, no al papel, que se mantiene en sus trece, a pesar de las quejas habituales de los libreros ante la sobreproducción. La literatura fue la disciplina favorita en 2017, supuso el 17,7% de lo publicado, y en 2018 el 17%. La novedad todavía no se ha puesto a régimen.

En la FGEE no tienen una respuesta a qué es lo que sucedió el año pasado para que se hundieran los ISBN digitales de esta manera. Aventuran que quizá haya tenido que ver con un repunte de la digitalización del catálogo de las grandes editoriales, que después de unos años de recesión y prudencia se pusieron manos a la obra a comprar los derechos digitales y ponerlos en el mercado. Sin embargo, no logran entender qué es lo que ha podido pasar.

De hecho, el dato más llamativo de todos los que desvela el ISBN es el vinculado a las dos grandes capitales de producción editorial. Por un lado, Madrid, donde se contrataron 26.995 títulos, casi 800 más que en 2017. En digital decreció de 8.508 a 7.980. Pero en Cataluña la diferencia de la cifra total es abismal: de 30.438 se pasa a 17.508 títulos. En lo digital está la clave, donde caen de 11.737 a 3.781 títulos. Un desplome del 67,8%. Este dato añade más misterio al caso del tropiezo del libro digital. Y no ayuda contrastarlo con las cifras de 2016, cuando se publicaron en Cataluña 5.737 digitales. Entonces, ¿por qué se dispararon las cifras en 2017? En la FGEE siguen buscando una respuesta con los responsables del ISBN, para tratar de localizar cuáles fueron las editoriales que más títulos produjeron en 2017. Porque los representantes de los editores apuntan a que podría ser la respuesta a una campaña de digitalización masiva de miles de títulos en catálogo por un grupo editorial fuerte, con una inversión alta, pero con un plan de acción de un año exclusivamente.

Desde la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) lanzan otra hipótesis: quizá estemos ante el pinchazo de la burbuja del libro autoeditado. “Ha habido una sobreproducción en la autopublicación, una fórmula muy atractiva para quien quiere publicar su propio libro por cuenta propia o a través de empresas que lo producen y comercializan. Quizá este mercado esté saturado”, indican las fuentes de CEGAL. Ese mercado lo niega. Bubok es la empresa que más ISBN compró en 2018 y su director, Serio Mejía, rechaza que haya una crisis de la publicación sin editoriales. “De hecho, podría decirse que hay un repunte. Las tradicionales, como Penguin y Planeta, han abierto sus propios sellos de autoedición”, explica. Tanto Bubok como sus competidoras tienen sus sedes localizadas en Madrid y las cifras digitales en esa Comunidad ha decrecido poco más de 600 títulos.