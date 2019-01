Victorino Martín: “El animalismo es la aniquilación total de nuestra cultura”

El mundo del toro ha pasado a la ofensiva. Tras años limitándose a defenderse de los ataques que provenían desde distintos ámbitos sociales y políticos, el sector parece haberse unido para atacar la “amenaza animalista”. Este movimiento, el animalismo, fue la diana de todos los dardos que lanzó el ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, en la comparecencia que protagonizó este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado.

“El animalismo supone la aniquilación total de nuestra cultura”, afirmó durante su discurso el reconocido ganadero, cabeza, desde diciembre de 2017, de esta entidad que aglutina al sector taurino. Victorino advirtió que este movimiento antitaurino no se detendrá hasta la prohibición de la fiesta de los toros, uno de los principales objetivos de estos grupos y que, según sus palabras, supondría una “debacle ecológica”.

Victorino Martín, que se declaró una persona “orgullosamente de campo”, reivindicó las tradiciones y el modo de vida rural, y subrayó que la tauromaquia no es un espectáculo de muerte, sino “el mayor regalo cultural de España a la humanidad”.

Acusó a los animalistas de que "la del toro sólo es la primera cabeza que se quieren cobrar". "Esto es el principio, pero no se van a detener ahí; piensen cómo esto va a repercutir en los territorios que ustedes representan, y decidan si quieren seguir el juego a las fuerzas internacionales" que, según ha denunciado, están detrás de los grupos antitaurinos.

Martín continuó su discurso con palabras altisonantes y dramáticas, y conminó a los senadores a responder al "interrogante" de "si el hombre puede o no seguir usando a los animales" con la respuesta de "sí o no", a lo que el senador Joan Bagué le respondió que no era objeto de la Comisión "reabrir el debate de los toros".

Tras sus palabras, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios tomaron la palabra, y Unidos Podemos fue el más crítico con la intervención del ponente. “Su espectáculo no es cultura, es violencia”, afirmó la senadora María Vanessa Angustia Gómez, quien añadió: “El sector al que usted pertenece no es rentable, por lo que se debería reconvertir para garantizar los puestos de trabajo que genera”.

Angustia, la única senadora que se declaró animalista, invitó al ganadero a debatir ese tipo de cuestiones "en otros foros" y le recriminó "exagerar" la repercusión económica de la industria del toro, según sus datos, "en absoluto rentable".

"Solo estoy de acuerdo con usted en la necesidad de proteger los puestos de trabajo, nulos en el caso de la ganadería del toro de lidia", dijo Angustia, que insistió en la necesidad de "reconvertir el sector del que usted viene".

"La reconversión es imprescindible porque no es rentable, pero además porque el 85% de los ciudadanos rechazan las corridas y solo un 6% afirma asistir a espectáculos con animales. Y no es cuestión de si podemos utilizar animales, sino si podemos exhibir y exaltar lugares de violencia innecesarios", ha señalado la senadora.

Angustia también rechazó la afirmación de Martín de que los cazadores y los taurinos son quienes "defienden la naturaleza", y acusó a los ganaderos del toro de lidia de "crear una raza para ser sometida, torturada y muerta".