El ‘black metal’ en el lugar donde se conjuró

María José Rodríguez, gerente de contenidos de #0 y Movistar +, no desvela si el capítulo tendrá continuación, aunque este termina con un “próximamente”, que deja caer que el próximo versaría sobre música cristiana: “In the name of Jesus”, matiza Sistiaga. Rodríguez recuerda que “la música es una de las líneas de programación, “junto al humor, el entretenimiento más atrevido o diferente y la actualidad con programas más sociales”. “Hacía mucho que la música no tenía presencia en televisión. En el equipo de contenidos somos muy musiqueros y creíamos que era algo que faltaba. Era una demanda del público y de la industria musical”, argumenta Rodríguez. “La Caña Brothers, productora del programa, es una de nuestra productoras de confianza y la intención, si este episodio funciona, es hacer más”, afirma Rodríguez.