Las mujeres del videojuego colonizan Bilbao

Sábado 8 de diciembre

12:30 Ponencia :‘State of Play’: Equality, Diversity and Inclusion in the Game, con Marie-Claire Isaaman, directora ejecutiva de Women in Games

16:00 Postmorten de The Red Strings Club: – Oro parece, platano es. con Jordi de Paco

17.30 Entrevista a Brenda Romero, Premio Bizkaia

18:00 Entrevista a Jade Raymond, Premio Pionera

18:30 Entrevista a Fumito Ueda, Premio Vanguardia

LUNES 10 de diciembre

Gala de Entrega Premios Titanium Museo Guggenheim.