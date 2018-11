Supersubmarina reaparece en público para recoger un premio del WiZink Center

Supersubmarina reapareció este miércoles en público por primera vez desde el accidente de tráfico que casi les cuesta la vida hace más de dos años. El grupo jiennense recogió el premio especial que el WiZink Center les concedía con motivo de la celebración de los 500 primeros conciertos en este recinto madrileño. La aparición del cantante José Marín Chino, el guitarrista Jaime Gandia y el batería Juanca constituyó una monumental sorpresa en el contexto de una fiesta que los distintos agentes de la industria musical española celebraban por vez primera, convocados por un espacio que ha conseguido erigirse en el quinto más importante de Europa en cuanto a número de espectadores en eventos musicales.

Los integrantes de Supersubmarina sufrieron un gravísimo accidente la madrugada del 14 al 15 de agosto de 2016 cuando regresaban de una actuación en el festival Medusa de Cullera (Valencia) y se encontraban ya cerca de Baeza, su localidad de residencia. Desde entonces, y tras meses de hospitalización e intervenciones quirúrgicas, apenas habían hecho públicas tres imágenes en su cuenta de Instagram para testimoniar la salida del recinto hospitalario o el regreso al local de ensayo.

Visiblemente emocionado, el guitarrista del grupo recordó que en su única visita hasta la fecha en el WiZink, el 20 de mayo de 2016, rozaron el lleno pero no llegaron a materializarlo. “Nos faltó poquito, pero llenaremos. No sé cuándo, pero llenaremos”. También el batería subió a recibir el galardón y confesar que llevaban todo el día “de subidón bastante importante, retomando sensaciones que se habían quedado a un lado”. El cantante, que evoluciona más despacio en la recuperación (permaneció tres meses en coma tras la colisión), prefirió mantenerse entre bambalinas, pero se dejó ver sonriente, sosteniendo una cerveza y confesándose “contento y animado” con su regreso a los ambientes musicales.

Más allá de esta sorpresiva aparición, los miembros de Supersubmarina solo se habían dejado ver el pasado 23 de junio en la Caja Mágica, como asistentes del multitudinario concierto en el que Vetusta Morla logró congregar a cerca de 38.000 espectadores. Representantes de la compañía discográfica de los andaluces, Sony Music, se abrazaban ayer emocionados de volver a compartir actividades con ellos. “Si hace 27 meses me dicen que hoy íbamos a poder a tenerlos en una fiesta, lo habría firmado con sangre”, exclamó un responsable del sello. El cuarto integrante el conjunto, el bajista Pope, también visitó Madrid, pero tuvo que regresar a Baeza a media tarde por motivos laborales.

El WiZink, que con la actuación este 16 de noviembre de Dani Martín alcanzará su medio millar de conciertos (desde su reapertura, en 2005), concedió otras nueve estatuillas. El gaditano El Barrio fue distinguido como el que más veces ha actuado en este espacio: 19 ocasiones (que serán 20 en diciembre). A Metallica se les reconoció el concierto con más asistentes, 17.267, el pasado 3 de febrero. Como gala con más ediciones se premió a Los 40 Music Awards, el premio a la Trayectoria correspondió a Raphael y el de Fidelidad, a Amaral. Además, Leiva, Vetusta Morla e Izal compartieron la distinción “Crecieron en”, como exponentes de artistas que han ido evolucionando en sus distintas visitas al recinto.

El Palacio de los Deportes de Madrid resultó arrasado por un incendio el 28 de junio de 2001, mientras los operarios preparaban la primera de las cinco actuaciones consecutivas que había programado la compañía de danza irlandesa Riverdance. Las instalaciones, que hubieron de reconstruirse por completo, no pudieron reabrirse hasta el 2 de febrero de 2005, coincidiendo con una visita del Comité Olímpico Internacional para evaluar la candidatura de Madrid para los Juegos de 2012. Los primeros conciertos del nuevo Palacio (luego, Barclaycard Center y ahora, WiZink) fueron los del 1 de abril de 2005 con Queen + Paul Rodgers y Mark Knopfler, el 2 de abril. “Coincidió con el día de la muerte del papa Juan Pablo II”, recordaba ayer un responsable de aquella actuación. “Entonces el recinto pertenecía a la Comunidad de Madrid y un alto cargo de la presidenta, Esperanza Aguirre, me preguntó si no íbamos a cancelar el espectáculo en señal de duelo. Tuvimos que explicarle que no había relación entre una cosa y otra y que Knopfler, de ser algo, sería anglicano…”.