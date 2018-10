Es la desigualdad, estúpido

En los mismos meses en los que el exmilitar ultraderechista Jair Bolsonaro ha pasado de broma pesada de la política brasileña a ser el imparable favorito para la presidencia de la primera potencia latinoamericana, un libro se ha mantenido invicto en las listas de los más vendidos. La élite del atraso, del sociólogo Jessé Souza (Companhia das Letras), casi parecía estar comentando la actualidad desde las estanterías de las tiendas todo este tiempo. El sociólogo se centra en una gran idea: que el gran problema brasileño no es la violencia ni la corrupción, como nos hacen creer los titulares y las crisis política; esos son asuntos serios, pero no dejan de ser síntomas de una enfermedad todavía mayor, llamada desigualdad.

Brasil es uno de los países no africanos más desiguales del mundo. Uno donde seis personas acaparan tanta riqueza como cien millones de sus conciudadanos, donde los obscenos privilegios que las élites se atribuyeron en tiempos del colonialismo y la esclavitud no se han ido limando con el progreso; al revés, se han adaptado a un sistema que perjudica al pobre para favorecer al rico. Y si estas élites creen que un ultraderechista admirador de la dictadura y la tortura como Bolsonaro va a mantenerles las cosas como están, no se les caerá ninguno de sus muchos anillos por apoyarle.

El éxito de este libro, que lleva 43 semanas entre lo más leído y que se lee como un artículo largo de prensa, recuerda, además, lo poco extendido que está este concepto por aquí. Precisamente en este país, donde el resentimiento de clase es el venenoso deporte nacional, se habla de atajar la desigualdad con el mismo tono perezoso con el que Estados Unidos habla de abolir las armas. Es posible que un pobre menos pobre mate menos porque tendrá algo que perder y que un político más controlado robe menos porque ya no le ampara el sistema. Pero entonces ya no ganarían los de siempre.

La élite del atraso. Jessé Souza. Companhia das Letras.