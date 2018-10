Noah Gordon: “Nunca imaginé que ‘El médico’ pudiera ser un musical”

Noah Gordon ya no puede escribir. A punto de cumplir 92 años, su mente le juega malas pasadas. El autor de novelas que se han convertido en superventas reconoce que se suele olvidar de palabras y que, a veces, se despierta en medio de la noche imaginando nuevas historias que luego no puede plasmar en papel. Algo que para el escritor estadounidense, que publicó su última novela, La bodega, en 2007, es “una pequeña tortura”. Aunque asume que esa degradación “es parte de la vida”. Ahora, cuando su cuerpo se lo permite, Gordon viaja. Viene a España a menudo porque su hijo y agente, Michael Gordon, ha formado una familia aquí. Esta vez la visita tiene otro aliciente. Está aquí para apoyar el estreno de la versión musical de El médico, su obra más reconocida y celebrada, en el teatro Nuevo Apolo de Madrid.

Este proyecto, inspirado en un título que ha vendido más de 10 millones de ejemplares en el mundo, le ayuda a sobrellevar la incapacidad de continuar escribiendo. “Es muy emocionante ver que mi trabajo se traduce a iniciativas tan maravillosas como esta”, aseguró este martes en una entrevista con EL PAÍS en un céntrico hotel de Madrid. “Estoy muy contento de poder verlo en vida”, añade.

Gordon ha aportado ideas y apuntes durante todo el proceso de creación de este nuevo musical de gran formato que surgió en la imaginación del músico y compositor onubense Iván Macías. Fue él, junto al productor Pablo Martínez, quien contactó con Michael Gordon, hijo y agente del escritor, para ponerlo en marcha. Tras escuchar algunos apuntes musicales inspirados en la novela, Gordon les invitó a viajar a Massachusetts (Estados Unidos) para proponérselo directamente a su padre. Una vez allí, no hicieron falta muchas palabras. La música de Macías, al parecer, fue suficientemente persuasiva. Como Gordon ha reconocido en varias ocasiones, pudo ver su novela y sus personajes a través de las composiciones del onubense.

No es sencillo que Noah Gordon ceda los derechos de sus trabajos. Durante años rechazó propuestas de cineastas para adaptar El médico a la gran pantalla. Una hazaña que finalmente lograron el director Phillip Stolzl y la productora alemana UFA Cinema en 2013. Con las adaptaciones teatrales, Gordon no opone tanta resistencia. La música lo conquista, aunque asegura que si le hubieran preguntado hace unos años, no habría creído que su larga novela, de más de 600 páginas, se pudiera transformar en un espectáculo teatral. Ahora sin embargo, además de la producción madrileña, se estrena otra, completamente diferente, en Alemania.

ampliar foto Un momento de 'El médico'. Nacho Arias

Su obra sigue interesando tres décadas después de su publicación. "Trata sobre personas que nacen, envejecen, a veces enferman y mueren. La guerra del hombre contra la muerte. Ahora tenemos equipo tecnológico y supermedicamentos, pero el hecho de querer hacer desaparecer la muerte es el mismo en cualquier época, y esa es la base de la historia", argumenta el autor, que trabajó como periodista especializado en ciencia y salud durante mucho tiempo —empezó a estudiar medicina alentado por sus padres, aunque pronto abandonó—, sobre esta novela de aventuras protagonizada por un joven barbero inglés que cruza medio mundo para estudiar medicina en Isfahán, la capital mundial de la disciplina en el siglo XI.

A ese universo remoto quiere trasladar Iván Macías al espectador español del siglo XXI mediante música y danza que configuran un espectáculo de tintes épicos y sinfónicos que bebe de grandes títulos como Los Miserables o Miss Saigon, de los franceses Schönberg y Boublil, referencia del gran musical, casi operístico, de las últimas décadas. Para lograrlo se ha rodeado del coreógrafo Francesc Abós y el director José Luis Sixto, ambos curtidos en el género musical, al veterano escenógrafo Alfons Flores, responsable de montajes en los principales teatros de ópera del mundo, o el reconocido y premiado diseñador Lorenzo Caprile. "Creo que con cualquiera de mis libros podría hacerse un musical si lo hiciera un equipo como este", certifica Gordon a pocas horas de ver el espectáculo.

Hasta el momento solo ha escuchado la música y ha conocido al elenco formado por 33 actores y 20 músicos. Y asegura que está ansioso por ver el resultado. Solo tiene buenas palabras para esta producción. "Amo el teatro, voy bastante a Broadway y este musical tiene momentos cautivadores", añade poco después de recordar que su pasión viene de largo, de un tiempo en el que Europa y Estados Unidos eran muy diferentes, cuando el teatro musical empezaba a tomar forma. "A los 18, al final de la Segunda Guerra Mundial, justo antes de entrar en el ejército y con dos buenos amigos, me fui a Nueva York y pasamos varios días viendo espectáculos", rememora. Cuando se le pregunta algún título que viera menciona Oklahoma!, título de Rodgers y Hammerstein considerado como el primer musical moderno, que se estrenó en 1943 y se ha repuesto en múltiples ocasiones.

A esa famosa avenida neoyorquina es adonde le gustaría que llegase la producción española de El médico. "Creo que tiene profundidad y una música maravillosa, la adaptación de la historia es genial y los actores magníficos, creo que debería ir a muchos lugares". Especialmente a ese. "Una de mis esperanzas verlo en Broadway", reivindica.