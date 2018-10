Versos feministas desde la frontera

Irene X, I Premio Espasa es Poesía por su libro 'La chica no olvida'.

El número 26 de la calle del Gobernador de Madrid es un antiguo almacén de paredes desgastadas, aunque con un suelo de madera que parece puesto para la ocasión. En un ambiente juvenil, hasta alternativo, Irene X podría pasar desapercibida si no fuera porque todas las miradas se dirigen a ella. Su cuerpo menudo tiembla bajo el vestido negro que deja ver sus tatuajes. Y nada más subirse al escenario de aspecto improvisado lo deja claro: "Estoy muy nerviosa". Y las risas estallan entre las alrededor de 150 personas congregadas este jueves para la presentación de su libro, La chica no olvida, que obtuvo el I Premio Espasa es Poesía.

El jurado (compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, Marwan, Alejandro Palomas y Belén Bermejo, en representación de la editorial) se rindió por unanimidad ante su obra. Y celebró "su capacidad de suscitar temas de actualidad, escribiendo desde la frontera de la denuncia y de reivindicación de los humillados y ofendidos de nuestro siglo. Todo ello expresado en un lenguaje directo, accesible y lleno de emoción".

Esta licenciada en magisterio y psicología, y comercial inmobiliaria de profesión, de 28 años, ha recibido la noticia entre la sorpresa y la incredulidad. "Lo que quería es que fuese un libro muy femenino, que tuviese un toque muy de mujer, todos los títulos y los poemas están dirigidos y contados por una chica", explica la poeta. Aunque, según dice, esta palabra todavía le parece demasiado grande. "Es raro", admite. Irene X transmite el estilo directo y rebelde de su libro también en la forma de hablar y dirigirse a la sala, que responde con alegría y aplausos a sus frases rápidas y entrecortadas, producto de esos nervios que, parece, van a durar días. "Hasta que no esté allí no me lo voy a creer", se repetía desde que conoció la noticia del premio. Y el día ha llegado.

Pero aún queda mucho camino, y ella lo sabe: "Si quieres que el libro se mueva tienes que moverte tú con el libro". "De la poesía es muy difícil vivir. Igual hay gente de 40 o 50 años que lo consigue, pero para los jóvenes es muy complicado", sentencia. Ella publicó por primera vez hace cuatro años. "Entonces éramos cuatro o cinco jóvenes y de repente todo tomó carrerilla y empezó a publicar muchísima gente", comenta sobre la cantidad de talento que hay en España.

Ana Rosa Semprún, directora general de Espasa, ha resaltado la necesidad de crear un galardón como este: "Hay un movimiento, la poesía hace unos años se había convertido en algo residual, hasta que vimos que había una tendencia y empezamos a publicar poetas. Y al cabo de un tiempo empezamos a pensar que sería maravilloso tener un premio de poesía que se convirtiese en el galardón de referencia, y por eso estamos hoy aquí". Sobre Irene X, la directora resalta que "es una poeta extraordinaria, con verso certero, de esos que cuando los lees te llegan, con una personalidad absolutamente única y una gran calidad que hace que sus versos enganchen desde el principio".