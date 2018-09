¡Un torero de faenas breves!

Solo una vuelta al ruedo que destacar a los amigos en el bar. Eso dio de sí la novillada celebrada en la plaza de Las Ventas con motivo de la Feria de Otoño. Todo un desastre para aquellos que juzgan lo acontecido en una tarde de toros según el número de orejas cortadas. Una muestra, sin embargo, de lo más tonta y relativa para cualquier buen aficionado. Pero es lo que se lleva hoy…

Y no; si bien es verdad que no pasaron grandes cosas, las dos horas y media de festejo sí dejaron algunos detalles interesantes. Y una noticia: en el mundo habita un torero de faenas cortas. “¡No puede ser! ¿En verdad es eso posible?” Pues sí. Su nombre: Francisco de Manuel. A diferencia de la práctica totalidad de sus compañeros (tanto novilleros, como matadores de toros), este joven diestro no alarga sin sentido y hasta la extenuación sus labores muleteras. Cinco o seis tandas y a por la espada.

Pero no es la única virtud de este madrileño de solo 18 años. Además de su visible juventud -aún tiene cara de niño-, De Manuel posee un buen concepto del toreo y tiene valor. Esto último lo demostró, de verdad, en el vibrante tercio de banderillas que protagonizó frente al tercero, un novillo de Fuente Ymbro que, tras empujar en el caballo con bravuconería, acudió a los cites como un rayo. Pese a lo mucho que apretó el toro, el chaval aguantó las acometidas, cuadró en la cara y se asomó al balcón.

FUENTE YMBRO/JUANITO, MORA, DE MANUEL Novillos de Fuente Ymbro, bien presentados y de juego desigual. Destacó el quinto, de notable juego en la muleta. Un sobrero (sexto tris) de Hato Blanco, mal presentado y deslucido. Juanito: pinchazo y estocada trasera (palmas); pinchazo y pinchazo hondo (silencio). Pablo Mora: media estocada tendida (silencio); estocada caída (palmas). Francisco de Manuel: pinchazo y estocada algo contraria (vuelta al ruedo tras petición de oreja); pinchazo y estocada algo trasera y contraria (silencio). Plaza de toros de Las Ventas. Sábado, 29 de septiembre. 2ª de la Feria de Otoño. Tres cuartos de entrada (17.133 espectadores, según la empresa).

El murmullo de los tendidos hacía presagiar algo importante, pero el ejemplar de Ricardo Gallardo no mantuvo la misma intensidad en el último tercio. Precisamente por eso debió Francisco de Manuel meterse con él antes, sacar lo poco que le quedaba dentro sin demora. Esperó demasiado, tardó mucho en ganar el paso requerido, y cuando lo hizo ya fue tarde. Como en el sexto, un impresentable sobrero de Hato Blanco sin clase alguna, se tiró muy derecho a matar.

Suerte desigual la de Francisco de Manuel, como desigual fue la novillada de Fuente Ymbro. Bien presentados la mayoría -toritos algunos-, del conjunto destacó el quinto, de notable juego en la muleta por su nobleza, franqueza, humillación y recorrido. Un utrero para consagrarse que se le fue sin torear a Pablo Mora. Doble fue el petardo del novillero nacido en la localidad madrileña de Moralzarzal. Despegado y sin dar el paso, no estuvo a la altura de su segundo, y además anduvo absolutamente desbordado ante el primero de su lote, que se movió y exigió.

Bien compenetrado con los dos astados que le tocaron en suerte, nobles, blandos y sosos, Juanito dio pases y no dijo nada. Mal asunto.