Una ley para salvar la memoria industrial

“La primera fábrica de la que se tiene constancia es de 1832 y en España se extiende hasta los setenta del siglo XX. Ese es el período del que se encarga el patrimonio industrial”, explica Eusebi Casanelles, presidente del Ticcih, el comité internacional que vela por este legado.

“Se considera que no tienen valor artístico y no son tan antiguos, pero es un patrimonio testigo del cambio del mundo”, indica Casanelles. Reclama normas y métodos que faciliten la participación ciudadana en las operaciones de salvamento de un legado en peligro, porque no tiene los mismos valores arqueológicos de la antigüedad y suele reutilizarse.

La industria también es nuestro pasado, a veces destruido, como en Averly (Zaragoza), otras amenazado, como las Cocheras de Cuatro Caminos (Madrid), apoyadas por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y pendiente de sentencia del Tribunal Superior de Justicia el próximo 3 de octubre.