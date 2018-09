Los hermanos Torres, más sanos que nunca

El músico Raimundo Amador no tiene reparos en reconocer que cocina mejor que su mujer. Lo hace poco después de que los hermanos Sergio y Javier Torres (Barcelona, 1970) le hayan colocado un delantal azul. "Sergio, si quieres puedes ayudar", le dice Javier a su gemelo mientras trocea un puerro y Amador corta un par de dientes de ajo. "Lo primero que tenemos que hacer es rehogarlo todo", aporta Sergio mirando a cámara. Los chefs y el músico elaboran una crema de jamón ibérico y unos buñuelos de marisco en una cocina al aire libre con la Giralda, la Torre del Oro y el río Guadalquivir de fondo. Este es uno de los momentos de la cuarta temporada de Torres en la cocina (de lunes a viernes a las 13.20, en La 1), que arrancó el pasado día 3 y que esta semana ha emitido cinco especiales sobre la gastronomía andaluza grabados en Sevilla.

Tras más de 600 programas y superar las 1.500 recetas, los cocineros catalanes afrontan este nuevo curso "a tope y con mucha ilusión", asegura entusiasmado Javier. Y lo hacen tras salvarse de los cambios que RTVE ha hecho en su parrilla matutina, entre ellos, la cancelación de Amigas y conocidas y Saber vivir. "Esto nos refuerza aún más y nos da más ganas de seguir adelante y de consolidar este proyecto", asegura Sergio, quien apunta que el programa "es didáctico, muy blanco y divulgativo". "Solo podemos estar agradecidos por lo que nos dice la gente en la calle, en nuestros restaurantes, en el mercado... Gente que no cocinaba y ahora lo hace gracias a nosotros. Nuestro mensaje está calando: siempre hay un buen motivo para cocinar. La gente se lo está tomando en serio", añade. Torres en la cocina cerró la temporada pasada con 570.000 espectadores de media y un 8,45% de cuota de pantalla.

Ambos cocineros señalan que apostarán aún más por la gastronomía saludable en estas nuevas entregas. "Eso sí, sin renunciar al sabor", se apresura a apuntar Sergio. "Siempre le hemos dado importancia a comer sano, siempre hemos intentado meter muchas verduras, legumbres, caldos,... pero ahora iremos un poco más allá", señala Javier. Por eso, además de recetas para deportistas o cardiosaludables, prestarán mucha atención a los alérgenos con comidas sin gluten, sin lactosa o vegetarianas. "Adaptaremos recetas para celiacos, para veganos,... y viceversa. Para que todo el mundo pueda disfrutar cocinando y comiendo", apunta Sergio.

Entre las novedades de la temporada, el programa da voz a los espectadores para que envíen sus mejores recetas y pasen por los fogones de la pareja, que le dará su "toque Torres”. "Actualizamos esos platos y trasladamos la alta cocina a la cocina casera", explica Javier, quien segura que, tras tres temporadas, las recetas no se les acaban. "Cuando llevábamos 35 programas ya nos preguntábamos qué íbamos a hacer en unos meses, pero a medida que vas haciendo más programas te das cuenta de que es ilimitado, que puedes llegar a hacer muchísimas recetas más", afirma.

Los hermanos Torres junto a Raimundo Amador, en Sevilla. P. P.

En esta temporada, los hermanos seguirán recibiendo en su cocina la visita de famosos, principalmente del mundo de la cultura. A las visitas de cantantes como Nuria Fergó, Merche y el propio Raimundo Amador, se sumarán las de actores como Pepa Aniorte, David Guapo e Itziar Castro, quien este lunes 24 cocinará con los gemelos mientras desvela algunas de las novedades de la nueva temporada de Operación Triunfo, a la que se ha sumado como profesora de interpretación. También seguirán apostando por salir del plató y viajar por diferentes puntos de España. Además de los especiales ya emitidos sobre la gastronomía asturiana y andaluza, hay otro programado sobre la gallega. "Reivindicamos muchísimo lo que es el producto de la geografía española, el de temporada", dice Javier. "Y el producto internacional. Seguiremos dando a conocer nuevos alimentos, enseñando a cocinarlos. Hay mucho que enseñar y mucho que aprender ", añade Sergio, quien prefiere no adelantar qué productos del mundo presentarán en los próximos programas. "No, no, que nos vean", le apoya su hermano.