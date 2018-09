Estreno de un vídeo inédito de ‘She's The One’ de los Ramones

Durante la actividad de búsqueda en un sótano donde se esperaba encontrar material que formara parte de la edición especial 40 aniversario de Road to Ruin, el cuarto álbum de estudio de los Ramones, se halló un cartucho de una película de 16 mm sin descripción que probablemente no se había abierto en 40 años. Dentro había un video musical grabado en directo que nunca vio la luz. En él se ve a la banda tocando una de las canciones del álbum más destacadas: She's The One. Presumiblemente filmada en la misma sesión que Do not Come Close, también del álbum, pero nunca había sido lanzada en ese momento. EL PAÍS estrena este vídeo en exclusiva.

Para celebrar el 40 aniversario de la publicación del cuarto álbum de estudio Road to Ruin, Rhino edita el 21 de septiembre una gran caja de tres cedes y un LP. Esta nueva edición contiene dos mezclas diferentes del álbum, mezclas crudas inéditas de cada canción del álbum y una grabación inédita del concierto de 1979 de los Ramones en Nueva York. Junto a esta caja hay un libro de tapa dura con imágenes raras, incluyendo una de la portada alternativa que nunca se llegó a utilizar.