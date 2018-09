Así es ‘Green Book’, la ganadora del festival del Toronto

Viggo Mortensen y Mahershala Ali, en 'Green Book'.

El festival de Toronto es una muestra no competitiva, no hay un jurado que otorgue premios. Su valor está en que se ha convertido en el gran mercado de otoño para entrar en la industria hollywoodiense y como termómetro en el inicio de la carrera a los Oscar. El público entra junto a los profesionales en las salas y votan su galardón que, por tanto, se considera el gran premio del certamen. Y ayer ganó Green Book en la sección principal, con lo que se multiplican sus opciones de cara a los premios de la Academia. La nueva película de Peter Farrelly -la primera que no es una comedia- ya sonaba a favorita y aquí te ofrecemos en exclusiva su tráiler

La película se basa en la vida real de Tony Lip, un férreo italoestadounidense que durante años trabajó como seguridad en el club Copacabana en Nueva York. En 1962 se convirtió en el chófer del pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos, episodio que arma este drama en el que a Tony Lip le da vida Viggo Mortensen y Shirley, Mahershala Ali, que ganó hace dos años el Oscar a mejor actor secundario. Antes de Green Book han ganado el premio del público en Toronto películas como American Beauty (1999), Slumdog Millionaire (2008), El discurso del rey (2010), Argo (2012), 12 años de esclavitud (2013) y Spotlight (2015). La distribuidora española de Green Book espera estrenar la película en enero.