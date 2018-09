Geoffrey Owens es un tipo normal. Tan normal que hasta hace dos semanas tenía un trabajo como cajero en un supermercado, se dejaba una larga barba canosa y se ponía la primera camiseta que pillaba. Sin embargo, todos los días alguien lo reconocía. Hace tres décadas, Owens entraba en los salones de 30 millones de espectadores gracias a La hora de Bill Cosby. Hace solo unos meses volvía a dejarse ver en Elementary, tras aparecer en Divorce, Colgados en Filadelfia o The Blacklist. Pero, pese a tener un rostro reconocible, las series y las universidades donde llevaba décadas dando clases no pagaban las facturas, así que hace 15 meses decidió buscarse un empleo que pudiera compaginar con la interpretación.

Algunos de los curiosos que lo saludaban se lo tomaban hasta como algo lógico. Había pasado de ser "ese tipo que conozco de algo" a servirte la comida. Él lo lleva con normalidad. Trabajo es trabajo. Dinero es dinero. Hasta que alguien hizo una foto y la mandó a la prensa. El diario sensacionalista Daily Mail y Fox News publicaron las imágenes como algo de lo que avergonzarse. Owens reconoce que primero se preocupó por el qué dirán, aunque pronto descubrió que la respuesta de las redes sociales fue unánime: ¿por qué debería avergonzarse por trabajar como alguien "normal"? Sin intentarlo, el actor volvió a estar más de actualidad que nunca, casi cual héroe popular. Así que tomó ese discurso y lo hizo bandera.

"Esta fama súbita volverá a pasar, pero espero que ayude a repensar lo que significa trabajar. Debemos reevaluar la idea de que algunos trabajos son mejores. Quizás paguen más o luzca mejor, pero en todos son necesarios", decía Owens con su chapa en el pecho en una entrevista en Good Morning America. Los actores entienden bien su discurso. Como homenajeaba la última Paquita Salas, muchos pasan sus días sirviendo en una barra o haciendo empleos que se salen de sus sueños, entre trabajillo y trabajillo. Cobrar por actuar suena a utópico. "He tenido más suerte que el 90% de los actores", cerraba Owens, que aparecerá en lo nuevo de Tyler Perry gracias a su vuelta a los focos: "No quería que me dieran trabajo así. Quiero ganármelo". Hoy sabe que alguien "famoso" puede ser un tipo normal en segundos, pero no hay vergüenza en ello.