Paquita Salas ha vuelto, y lo ha hecho en plena forma. En los cinco nuevos capítulos ha recurrido a una ración extra de melancolía y nostalgia y a su característico humor cómplice con sus espectadores. Porque la serie de los Javis, que se ha hecho mayor y ha pasado de Flooxer (Atresmedia) a la internacional Netflix, dispara metarreferencias y guiños a 1.000 revoluciones por segundo.

Una de esas bromas recurrentes de la primera temporada giraba en torno a la carrera de Lidia San José. En la ficción, la actriz es una de las pocas clientas de la representante Paquita Salas que no la ha abandonado y que lleva con ella desde que era una niña. En el primer capítulo de la serie repasaba su carrera, con títulos como A las once en casa, ¡Ala... Dina! o los 30 Pasapalabras que lleva a sus espaldas. Ahora, San José es protagonista de uno de los mejores capítulos, El secreto, quizá el más nostálgico y que puede arrancar al espectador una lagrimita. Contaban Javier Calvo y Javier Ambrossi en una entrevista con este diario que lo que le ocurre en ese episodio al personaje de Lidia San José (porque esa Lidia San José no es la Lidia San José de la realidad, aunque esté interpretada por Lidia San José) le ocurrió a Ambrossi en un rodaje —no vamos a entrar en detalles para no destripar nada—. El capítulo le sirve además a la actriz para reivindicarse como mucho más que un chiste recurrente.

Paquita Salas tiene algo que nos conecta con ella. Porque entre risa y risa, te da en lo más hondo. O te recuerda a algo que una vez escuchaste a tu madre, a tu abuela o a una señora. O que tú querías haber dicho en algún momento, da igual que seas señora o señor. Ahora cada vez que suena el teléfono quiero contestar "otoño mágico en Telecinco", por si acaso. Y ponerme en el coche a todo volumen En el punto de partida. Paquita camina hacia un futuro ya asegurado con una tercera temporada que está en preparación. Ahora sí deberá reinventarse. Llega su prueba de fuego. Su verdadero punto de partida.