Double Negative no es un disco que pueda gustar fácilmente. Asusta desde su mismísimo comienzo. Hermoso y amenazador a partes iguales, es un álbum desconcertante y, muy posiblemente –esto sólo puede certificarlo el tiempo- una obra monumental. Double Negative es el duodécimo álbum de Low, trío de Minnesota que este año cumplen veinticinco años de carrera. Aunque siempre homogénea, su trayectoria ha pasado por diversas fases. En 2007 registraron Drums And Guns, marcado por una electrónica minimalista, que contrastaba con los antecedentes estilísticos del grupo. Una obra rupturista inspirada en buena parte por la guerra de Irak. Once años después, el grupo liderado por el matrimonio Alan Sparkhawk y Mimi Parker lanza otro órdago. Nadie conmemora veinticinco años de carrera de una manera tan radical, a no ser que necesite sacarse algo de dentro sea como sea.

LOW Disco: Double Negative Sello: Sub Pop / Postock Puntuación: 8

Double Negative proviene de la misma dimensión que la tercera temporada de Twin Peaks. Lo que se sostiene sobre sus canciones es la pugna entre la pureza y la corrupción, lo hermoso y lo horrendo, lo corriente y lo anómalo. Ese duelo perpetuo que confiere sentido a la existencia humana, aunque dichas dualidades nunca puedan disociarse fácilmente, y a veces ni siquiera podemos distinguirlas. El nuevo disco de Low expresa esa condición sin inhibición alguna. Tanto que esta puede resultar una obra excesiva incluso para los más fieles seguidores del grupo. Un discurso incómodo pero nunca gratuito porque todo lo que acontece en él, el modo en que está construido, obedece a un motivo. Si se quieren buscar ejemplos similares, quizá habría que citar 22, A Million, el disco que publicó Bon Iver en 2016. No es casualidad que BJ Burton, hombre clave en los discos de Bon Iver, y que ya trabajara con Low en su álbum anterior, esté presente de nuevo en las tareas de producción. Regulando el ruido, la distorsión, ese caos tranquilo pero implacable que fluye como lava sobre las canciones.

Este álbum es producto de la inestabilidad política y social en la que vivimos inmersos, cuya noción, a través de Internet, nos resulta más manifiesta, cercana y dolorosa en este siglo. La primera señal de lo que se aproxima, Quorum, comienza con un ruido feo y abrasivo recorriendo la canción mientras las voces inmaculadas pugnan por salir a la superficie. Una melodía celestial aflora finalmente. Hasta que el ruido se la come. Esa es la dinámica de Double Negative. Contiene melodías bellísimas, ese lado Fleetwood Mac que en ocasiones exhiben los Sparhawk-Parker, pugnando por emerger entre repetitivas acumulaciones de sonidos tenebrosos. Solamente Always Up y Dancing And Fire están aparentemente libres de conflicto porque carecen de la mácula sonora que equilibra a las otras nueve composiciones. El resto del tiempo, la pesadilla sigue enfrentándose al sueño y el sueño a la pesadilla. Las melodías, ¿están siendo enterradas o salen a flote? Esa incógnita es el núcleo de este disco sobrecogedor que queda definido en uno de sus versos finales: “No soy un retrato que cuelgues en tu pared”.