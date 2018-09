Diego Ventura llena el ruedo de Las Ventas y presenta a sus caballos

“Madrid me quita el sueño todos los días y el público va a disfrutar; voy a sorprenderos", dijo el rejoneador Diego Ventura en un acto con aficionados celebrado este lunes en el ruedo de la plaza de Las Ventas como antesala de su encerrona con seis toros anunciada para el próximo 6 de octubre en Madrid.

Ante más de quinientas personas, el torero a caballo repasó sus veinte años de alternativa, y presentó a los principales caballos de su cuadra.

El jinete nacido en Lisboa, aunque criado desde muy temprana edad junto a las marismas sevillanas de La Puebla del Río, reconoció que Madrid le ha cambiado la vida, sobre todo una tarde de 2005 en la que aceptó el reto de matar una corrida de Fidel San Román en el mes de octubre y cuando en su cabeza rondaba la idea de quitarse del toreo.

Ventura es el caballero que más veces ha salido a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas (16 en total) y el primer y único jinete en cortar un rabo en la primera plaza del mundo, el pasado 9 de junio, en el marco de la feria de San Isidro.

"Desde que empecé en 1998 las cosas no acababan de rodar. Veía que el trabajo y el sacrificio no servían para nada. No se me abrían puertas y las pocas que conseguía entreabrir me las cerraba por no matar los toros. Ese 2005 tenía casi decidido retirarme, dedicarme a otra cosa porque yo vengo de una familia muy humilde y necesitaba ganar un dinero que el rejoneo no me daba", señaló.

"Pero un día me llamaron de Madrid a ofrecerme una corrida de Fidel San Román que, además de salir muy duras, promediaba más de 650 kilos. No había garantías, pero sabía que ese era mi último tren. Y después de 'pinchar' a mi primero, y que en mi cabeza volviera a rondar la idea de quitarme, en el sexto me fui a portagayola, conecté con la gente, lo cuajé y abrí mi primera Puerta Grande", recordó.

A partir de ahí comenzó un idilio que aún perdura en el tiempo. Dieciséis salidas a hombros por la puerta grande desde entonces hablan por sí solas, aunque el hito que marcará para siempre la historia de Ventura en Madrid fue el rabo que cortó el pasado 9 de junio.

"Es el milagro que jamás pensé que ocurriría. Para cortar un rabo en Madrid tienes que hacerlo todo perfecto, sin fisuras, que la gente lo capte y luego haya una persona en el palco que tenga el valor de concedértelo. Aquella tarde se dio todo esto, sin duda, la mejor de mi carrera", confesó.

"La tarde del rabo, además de una tremenda satisfacción, lo que me dio fue una paz interior indescriptible”, continuó. “Ahora salgo a la plaza de otra manera, busco otras cosas más allá de las salidas a hombros; busco hacer el toreo más bonito que pueda, innovar, desempolvar suertes antiguas, matar otros encastes. En definitiva, hacer cosas para hacer más grande el rejoneo y el toreo en general".

Como su siguiente gesta: encerrarse con seis toros en solitario en la próxima Feria de Otoño, astados de tres ganaderías diferentes como son los murubes de María Guiomar Cortés de Moura y Ángel Sánchez, y los legendarios miuras.

"Sé que es una apuesta grande. Es más, llevo ya semanas que me cuesta dormir pensando en Madrid. Pero tenía que hacer algo para corresponder tanto cariño recibido por esta afición. De ahí esta gesta. Y con miuras. La gente no puede perdérselo porque será una tarde en la que verán un Ventura diferente y unos caballos que están a un nivel altísimo", desveló.

Su cuadra fue, precisamente, la que puso la guinda al acto, al sacar un total de 13 caballos, que pasearon entre los aficionados mientras el propio Ventura los iba presentando uno a uno.

Desde el gran ‘Nazarí’, la estrella por antonomasia, a ‘Lambrusco’, ‘Bombón’, ‘Bronce’, ‘Guadalquivir’, ‘Fino’, ‘Dólar’, ‘Lío’, ‘Quillas’, ‘Gitano’, ‘Champán’, ‘Prestigio’ y ‘Remate’, caballos que volverán a pisar el próximo 6 de octubre el ruedo de Madrid en lo que será otra tarde llamada a marcar una época.