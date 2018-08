The End of The F***ing World fue uno de los primeros grandes éxitos del año. Estrenada por Channel 4 en Reino Unido, explotó realmente cuando Netflix la incorporó a su catálogo y el boca a boca hizo su trabajo. Con un tono muy particular con sabor indie y toques de comedia negra, esta serie británica cuenta en ocho breves capítulos la odisea de dos jóvenes —James, que cree que es un psicópata, y Alyssa, en rebeldía contra todo el mundo— en busca del padre de ella mientras maduran a marchas forzadas. Su final, abierto pero que dejaba intuir un cierre definitivo, podía haber servido perfectamente como conclusión de esta historia que llevaba a la pantalla el cómic homónimo de Charles Forsman. Sin embargo, su éxito hizo que pronto se empezara a hablar de una posible segunda temporada que esta semana se ha confirmado de forma oficial. Pero, ¿había algún problema con que se quedara en una sola entrega?

A veces, las series se obsesionan con morir de éxito. Es difícil que un canal o plataforma asuma que algunas historias no necesitan estirarse. No todas las series nacen para tener varias temporadas. Por trece razones es un ejemplo reciente: su primera tanda de capítulos cerraba la historia de Hannah y contaba todo lo narrado en el libro en que se basa. La segunda entrega dejó claro que solo se trataba de estirar el chicle todo lo posible. Y la cosa va a ir más allá aún: tendrá tercera temporada.

Otras muchas series no supieron terminar a tiempo. Tras una gran primera entrega, True Detective podría haberse quedado con un sitio en el Olimpo de la televisión, pero decidieron probar suerte con otra entrega, que recibió palos por todas partes. La tercera está en preparación con vista a estrenarse a principios de 2019. ¿Se redimirá? Homeland se tuvo que reinventar una y otra vez para superar el tremendo bache que supuso la tercera temporada, cuando la historia original ya no tenía más que contar. Prison Break podría haber dicho adiós en su primera temporada en lo más alto. Su reciente resurrección pasó sin pena ni gloria.

En lo nacional, el boom de la serie de Antena 3 La casa de papel tras su difusión internacional en Netflix le ha reportado una nueva entrega en la plataforma online que tendrá que hacer borrón y cuenta nueva para contar un nuevo atraco. Los guionistas tendrán que ingeniárselas si quieren que determinado personaje con legiones de fans regrese a la pantalla después de su final en la temporada pasada.

Ojalá que a The End of the F***ing World y La casa de papel su segunda vida les vaya bien y no se unan a esa larga lista de series que no supieron terminar a tiempo.