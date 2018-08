1. Superventas

Mi sillón de orejas —mi “zona de confort”— vibra con la lista de presuntos best sellers que en la inminente rentrée esperan arrebatar los primeros puestos a los dos grandes éxitos del año: La desaparición de Stephanie Mailer, de Joël Dicker (Alfaguara, Random House), y Las hijas del capitán, de María Dueñas (Planeta). Nunca me creí el apotegma del cínico Samuel Johnson acerca de que “nadie, excepto los estúpidos, escribe si no es por dinero”, pero lo cierto es que las programaciones de los grandes grupos compiten por llevarse el gato (de las ventas) al agua y hacer caja con novelas pensadas para ganarlo. Plaza & Janés (Random House) madruga (30 de agosto) con La peregrina, otra novela histórica de Isabel San Sebastián, algunos de cuyos libros han vendido más de 70.000 ejemplares; le seguirán en octubre un par de platos fuertes tradicionales con público cautivo: El visitante, de Stephen King, y La gran estafa, de John Grisham; y en noviembre, además del consabido danielle steel (La amante) —una autora-marca que lleva publicadas ¡141! novelas—, un bombazo prenavideño: Fuego y sangre, de George R. R. Martin, primer tomo (896 páginas) de una nueva fantasía épica que transcurre 300 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos. Alfaguara (Random House) espera hacer caja con Sabotaje, nueva entrega de la saga Falcó; Arturo Pérez-Reverte sigue con su muy rentable costumbre (como antes hacía con Alatriste) de publicar una “obra menor” cada año. Suma de Letras (Random House) recupera a la australiana neovictoriana Kate Morton con La hija del relojero (noviembre). Espasa (Planeta) también apuesta por mujeres, quizá porque, parafraseando a Mao —que de vez en cuando tenía su gracia—, sus editoras consideran que las mujeres sostienen (algo más de) la mitad del cielo (editorial): entre septiembre y octubre aparecerán en el sello novelas de Marta Robles, Irene Lozano y Carmen Posadas. Y Seix Barral (Planeta) lanza sendas novelas de dos de mis autores vendedores favoritos: ‘El rey recibe’ (4 septiembre), de Eduardo Mendoza, primera entrega de la trilogía de Las tres leyes del movimiento, y Los tiempos del odio (noviembre), de Rosa Montero, tercera de las aventuras de la detective replicante Bruna Husky. Por último, Duomo, que este año no tiene ningún eliza­beth strout que llevarse a la caja, echa la casa por la ventana con la muy premiada (en Italia) La retornada, de Donatella Di Pietrantonio (septiembre). En los avances de programación hay muchos más candidatos a superventas, claro, y mi pequeña selección sólo pretende que se hagan una idea de algunos de los libros que van a tener pilas más altas en las librerías. ¡Qué agobio!

2. Feminismos

La edición, uno de los sectores productivos más feminizados —al menos en los cuadros medios y, cada vez más, en los superiores—, viene reflejando el reciente empoderamiento de las mujeres como sujeto histórico autoconsciente. Sea por negocio o por convicción —o por ambos—, después del movimiento MeToo y del 8 de marzo (la primera huelga general feminista en España), las editoriales apuestan más que nunca por los libros de, por y para mujeres. El feminismo se ha hecho mainstream: ahí tienen, por ejemplo, el apabullante éxito de Morder la manzana (Planeta), de la actriz y cineasta Leticia Dolera, con más de 50.000 ejemplares vendidos en tiempo récord. La “cuarta ola” del feminismo, caracterizada por el empleo masivo de las redes sociales como herramienta de información y concienciación, resulta particularmente combativa con todas las formas de acoso y de sexismo (sobre todo el institucional y legal, en los que la distancia con la sociedad es más flagrante), y eso también se refleja en las novedades libreras. Entre los libros anunciados para la rentrée me resultan particularmente significativos la reedición (Taurus, noviembre) de la estupenda Historia de las mujeres dirigida por George Duby y Michelle Perrot (por cierto, ¿por qué los paratextos se olvidan de la codirectora?) en cinco volúmenes, y, en la misma editorial, la publicación (6 de septiembre) de Concepción Arenal, la caminante y su sombra, de Anna Caballé, la “biografía definitiva” de la pionera del feminismo español (su libro La mujer del porvenir es de 1869). Entre los demás títulos propuestos, selecciono en primer lugar sendos ensayos biográficos sobre mujeres notables: Las sinsombrero 2, de Tània Balló (23 de octubre), que, tras un primer volumen sobre las mujeres de la generación del 27 y de la República, se centra en las artistas, escritoras y pensadoras que tuvieron que desenvolverse en la posguerra; y 30 maneras de quitarse el sombrero (Seix Barral, noviembre), de Elvira Lindo, que reúne 29 ensayos breves sobre mujeres que desafiaron las imposiciones sociales (al parecer, el ensayo número 30 es una especie de reflexión autobiográfica sobre su manera de “quitarse el sombrero”). Por último, espero con interés el breve Monstruas y centauras (Anagrama, octubre), de Marta Sanz, una de las escritoras españolas intelectualmente más estimulantes.

3. Gráficas

Dentro de la producción editorial feminista, un segmento que cada vez cobra mayor importancia es el del cómic y la novela gráfica. Entre lo que me ha parecido más interesante de las programaciones está Lo indispensable de ‘Unas lesbianas de cuidado’ (Reservoir Books, septiembre), una selección de las tiras cómicas que Alison Bechdel publicó durante tres décadas en periódicos y fanzines lésbicos y gais. Por su parte, Lumen, que lleva tiempo publicando historias gráficas de y para mujeres, publicará en septiembre La carga mental, de Emma Clit, y en noviembre, Herstory, una historia gráfica de las mujeres a cargo de Nacho Moreno, María Bastarós y la dibujante Cristina Daura. Por último, y aunque no es estrictamente una historia gráfica, déjenme que termine este apartado feminista recordándoles que Lumen también publicará (6 de septiembre) Mujercitas, de Louisa May Alcott, una de las novelas que más han influido en la educación sentimental de varias generaciones de mujeres y que se sigue leyendo 150 años después de su publicación.