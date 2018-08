¿Está Javier Cárdenas preparando su salida de TVE antes de que pasen de él? Hace unos días se filtró un supuesto mensaje de la productora de ese horror llamado Hora punta avisando a los colaboradores de que el programa no volvería en septiembre (en formato semanal, como se renovó) y que se buscaran otra cosa. Al día siguiente, los abogados del presentador dijeron que eso no era cierto y que Hora punta volvería el martes 25 de septiembre (vaya, se saben la parrilla de TVE mejor que los programadores). Todo turbio y que no aclara nada.

En seguida las redes se llenaron de comentarios, casi todos a favor de que el programa no vuelva a la cadena pública, en los que muchos achacaban el cambio en la dirección de RTVE a la feliz decisión de prescindir de Cárdenas. Muchos vieron hasta un golpe del PSOE al PP. En el mensaje de la productora se decía que no habría más Hora punta por "una serie de cambios directivos y organizativos en TVE". Cambios que todavía no habían ocurrido. La administradora provisional única, Rosa María Mateo, ni siquiera había jurado su cargo todavía el mismo día que se filtró ese correo.

Tranquilidad, si Cárdenas y Hora punta, en el formato que sea (se renovó por una entrega semanal a 150.000 euros por programa con varios votos en contra en el consejo de RTVE), no vuelve la próxima temporada, no será por una decisión política, ni por una venganza. Será por sentido común, por lo malo que era el programa, ocupando una franja en la que nunca fue líder de audiencia, que irritaba a los espectadores que esperaban su serie o su talent en ese prime time tan tardío. No será por ninguna conspiración, será porque en la nueva TVE alguien se dará cuenta de que esa nefasta propuesta de temas, una mezcla de pseudociencia, cotilleo, vacuidad, machismo y chorradas varias, por ser elegantes, no tiene espacio en la televisión pública.

En TVE, de momento, no se ha hecho ningún movimiento para prescindir de Hora punta la próxima temporada, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar. Ojalá ocurra.